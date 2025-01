L’application Téléphone de Google change de design avec une interface inspirée d’Android 16

Google prépare une refonte visuelle pour son application Téléphone sur Android. Inspiré du futur design d’Android 16, le nouveau menu des paramètres adopte une organisation plus claire et intuitive. Ce changement s’inscrit dans une évolution plus large de l’OS, qui apporte aussi des améliorations aux notifications et à l’affichage des informations en temps réel.

Google a récemment lancé la première bêta d’Android 16. Cette dernière a introduit plusieurs nouveautés majeures. Parmi elles, un nouveau système de Live Updates, qui permet d’afficher des informations en temps réel directement dans les notifications, une fonctionnalité similaire aux Live Activities d’iOS. En parallèle, d’autres changements sont en préparation, notamment un nouveau design des paramètres, qui pourrait s’étendre à plusieurs applications Google. L’application Téléphone est l’une des premières à bénéficier de cette évolution.

Une étude du code de la dernière version bêta de l’application Téléphone révèle un menu des paramètres repensé. Inspiré de la future page des paramètres d’Android 16, ce nouveau design introduit des sections bien délimitées avec des fonds colorés pour chaque catégorie. Ce changement devrait faciliter l’accès aux options et rendre l’interface plus agréable à utiliser.

Google améliore l’interface des paramètres de son application Téléphone sur Android

Le nouveau menu adopte une organisation en rectangles distincts pour chaque option qui rendent les éléments plus visibles et plus faciles à sélectionner. En mode clair, les paramètres sont affichés sur un fond gris clair avec des blocs blancs, tandis qu’en mode sombre, le fond devient gris foncé avec des blocs noirs. L’interface semble également s’adapter au thème du fond d’écran, une tendance déjà présente dans les dernières versions d’Android.

Ce changement fait partie d’une série d’évolutions prévues avec Android 16. Google veut rendre les notifications plus dynamiques et interactives, et permettre d’afficher des informations en temps réel sans ouvrir les applications. La nouvelle présentation des paramètres dans l’application Téléphone pourrait être le début d’une refonte plus large de ces interfaces. Pour l’instant, ce design n’est pas encore actif, même dans la version bêta de l’application. Il est probable que le géant américain attende le lancement officiel de l’OS pour le déployer.

Source : Android Authority