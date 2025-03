Android Auto vous permet enfin de jouer à des jeux vidéo dans votre voiture

Google déploie une nouvelle mise à jour d’Android Auto qui change la façon d’utiliser l’écran de votre voiture. Une fonctionnalité inédite fait son apparition, avec une sélection de jeux Android directement accessibles à bord. De quoi transformer vos temps d’attente en véritables moments de détente.

Les véhicules modernes intègrent des systèmes embarqués de plus en plus complets. Musique, navigation ou appels mains libres, tout est accessible sans quitter la route des yeux. Mais les constructeurs cherchent aussi à enrichir les moments d’inactivité, notamment lors des pauses ou des recharges. Android Auto, présent sur de nombreux modèles, s’enrichit aujourd’hui d’une nouveauté inattendue.

La mise à jour Android Auto 14.1, en cours de déploiement pour les testeurs bêta, ajoute le support de certains jeux Android sur l’écran du véhicule. Angry Birds 2, Beach Buggy Racing ou encore Candy Crush Soda Saga apparaissent désormais dans le menu des applications compatibles. Google commence ainsi à proposer une forme de divertissement embarqué similaire à ce que Tesla offre déjà avec ses bornes de recharge et ses jeux intégrés via YouTube Playables. L’objectif est clair : occuper les moments creux de manière ludique, sans quitter l’univers de la marque.

Android Auto 14.1 transforme votre tableau de bord en console de jeu

Les jeux apparaissent automatiquement une fois la mise à jour installée, à condition qu’ils soient déjà présents sur le smartphone connecté. Lors des tests, les titres se lancent sans difficulté, bien qu’ils ne soient pas encore optimisés pour l’écran ou les commandes de la voiture. Une nouveauté technique accompagne cette fonction : les applications peuvent désormais s’ouvrir en plein écran, avec un bouton “Quitter” accessible via un simple geste depuis le haut de l’écran.

La fonction est encore limitée. Les jeux ne peuvent être lancés que lorsque le véhicule est à l’arrêt, et se ferment automatiquement dès que la voiture redémarre. Pour le moment, seuls quatre titres sont compatibles, mais Google prévoit d’élargir cette sélection. Il n’est pas encore certain que cette nouveauté arrivera en version stable, mais elle est déjà disponible dans Android Auto 14.1 via le programme bêta. L’inscription passe par le Play Store, sous réserve qu'il y ait place.