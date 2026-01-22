Votre smartphone Android va enfin vous faciliter la vie dès que vous prenez le bus ou le train

Google veut faciliter la vie des usagers des transports en commun. La firme de Mountain View préparerait pour cela un nouvel outil, inspiré du mode Conduite d’Android. Fonctionnement, fonctionnalités et automatisations : voici un bon aperçu de ce qui attend les propriétaires d’un smartphone Android.

Emprunter les transports en commun est souvent synonyme de rituels : selon les voyageurs, monter dans un train peut entraîner l’activation du mode Ne pas déranger ou l’augmentation (ou la réduction) du son émis par son smartphone. Mais cette routine n’est pas automatisée. Pourtant, nos appareils sont capables de détecter lorsque nous marchons, faisons du vélo ou conduisons grâce aux capteurs de mouvements intégrés ou à la connexion Bluetooth.

Android possède à ce propos un mode Conduite qui coupe automatiquement les notifications susceptibles de distraire les conducteurs. Ainsi, il n’est pas aberrant de croire que le système d’exploitation de Google pourrait aussi déduire quand un utilisateur monte à bord d’un bus ou d’un train. En réalité, Google travaillerait actuellement sur un « mode Transit ».

Google travaille sur un mode Transit pour optimiser les trajets des utilisateurs Android

Ce sont nos confrères d’Android Authority qui l’avaient repéré l’an dernier. À l’époque, l’outil n’en était qu’à ses balbutiements, seul le principe semblait avoir été posé : permettre aux utilisateurs de profiter d’un meilleur trajet avec des ajustements automatiques des paramètres. Aujourd’hui, ils ont découvert de nouvelles lignes de code qui donnent un bon aperçu de ce que l’on peut en attendre.

Une fois activé, le mode Transit pourrait envoyer aux utilisateurs des mises à jour en temps réel sur les écrans d’accueil et de verrouillage afin d’optimiser leur expérience de transport. Il pourrait également ajuster automatiquement certains paramètres pendant les trajets, tels que l’audio ou le Bluetooth. D’autres options comme un mode silencieux ou vibration uniquement pourraient être ajoutées.

Pour cela, une phase de configuration du mode sera nécessaire, mais on ignore encore ses modalités avec précision. Les chaînes de texte suggèrent toutefois que les adresses (domicile et travail) seront à vérifier – si elles ont déjà été renseignées. De plus, il semble que cet outil sera lié à Google Maps : il faudra autoriser l’accès aux détails du trajet et opter pour « Autoriser en permanence » et « Utiliser la localisation précise » pour les paramètres de localisation en arrière-plan. L’historique pourrait être activé afin d’offrir à ce nouveau mode une vision complète des habitudes de déplacement de son utilisateur – et un temps d’apprentissage de quelques semaines serait nécessaire pour que le mode Transit puisse conceptualiser l’emploi du temps.

Pour le moment, son activation semble plutôt manuelle, le code évoquant la tuile « Modes » dans les paramètres rapides. On ignore quand Google déploiera cette nouveauté – s’il la lance un jour – et de nombreux détails manquent encore, l’outil étant encore manifestement à ses prémices. Mais d’ici là, le mode Transit s’activera peut-être seul, à l’image du mode Conduite d’Android.