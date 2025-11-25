Waze corrige enfin son plus gros manque et devient aussi pratique que Google Maps sur Android Auto

Google fait du favoritisme entre ses deux applications GPS : si la firme de Mountain View améliore régulièrement Maps, Waze tarde souvent à recevoir les mêmes nouveautés. Tout vient à point à qui sait attendre : le géant de la tech apporte enfin une fonctionnalité super pratique de Maps à Waze.

Waze est sans conteste l’une des applications de navigation préférées des automobilistes. Rachetée par Google en 2013, elle se dispute la palme avec Maps, qui a cet avantage d’être mis à jour plus régulièrement – la firme de Mountain View tardant à déployer certaines fonctionnalités dans Waze.

C’est notamment le cas d’une option super pratique introduite dans Maps il y a déjà quelques années : la possibilité d’utiliser l’application mobile, tout en gardant Android Auto connecté. Mais cette inégalité est désormais de l’histoire ancienne : Google semble enfin étendre cette fonction à Waze.

Waze : vous pouvez maintenant utiliser l’app mobile en même temps qu’Android Auto

Cette option, qui était en test depuis plusieurs mois, débarque désormais dans sa version stable. C’est en tout cas ce que suggère une publication sur Reddit, relayée par nos confrères d’Android Police : un utilisateur a partagé sur le réseau social une capture d’écran d’un message annonçant la nouveauté.

Concrètement, elle permet d’utiliser Waze directement sur votre smartphone, alors même qu’Android Auto est connecté, afin de rechercher rapidement un lieu et définir votre destination avant de lancer la navigation. Une fois la destination déterminée, les indications s’affichent dans Android Auto sur l’écran de bord du véhicule.

Si elle peut sembler mineure, cette fonction est en réalité très pratique : dans les voitures sans écran tactile déjà, mais aussi pour effectuer certaines actions. En effet, rechercher une adresse est plus simple et plus rapide sur mobile que sur Android Auto – mais profitons-en pour rappeler qu’on n’utilise pas son téléphone lorsqu’on conduit.

Si jamais l’option ne fonctionne pas, vous pouvez toujours mettre à jour l’application vers la dernière version puis réessayer. Certains utilisateurs recommandent aussi de forcer l’arrêt de l’application sur Reddit, arguant que c’est ce qui a fonctionné pour eux.

Malgré ces efforts de Google, Waze reste en retard par rapport à Maps : Gemini n’a pas (encore ?) débarqué dans l’application et Waze n’est toujours pas compatible avec les Live Updates d’Android 16.