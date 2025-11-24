Google Photos : cette fonction adorée des utilisateurs mais portée disparue depuis cet été s’apprête à faire son grand retour

Cet été, l’éditeur de Google Photos s’est refait une beauté. Mais en opérant ce relooking, la firme de Mountain View a retiré une fonction de retouche adorée des utilisateurs. Bonne nouvelle : elle devrait bientôt revenir.

Cette année, Google a progressivement effectué une refonte de ses applications. Ce renouvellement, qui avait pour but d’unifier l’apparence de ses services, s’inscrivait dans le passage au design Material 3 Expressive. L’éditeur de photos n’a pas été laissé pour compte : cet été, la firme de Mountain View lui a offert un relooking.

Ce changement a apporté son lot d’améliorations, telles qu’une interface plus claire offrant un accès simplifié aux outils ou encore une accessibilité étendue de certaines fonctions jusque-là réservées aux Pixel 9. Toutefois, il n’a pas fait l’unanimité. Et pour cause, c’est à l’occasion de cette refonte que Google Photos a perdu l’un de ses outils les plus appréciés par les utilisateurs. Mais il pourrait bientôt faire son grand retour.

L’outil correction de perspective s’apprête à faire son grand retour dans Google Photos

Cette fameuse fonctionnalité portée disparue depuis la refonte de l’éditeur de photos, c’est l’outil de correction de perspective – autrefois disponible lors du recadrage. Face au mécontentement des utilisateurs, Google avait annoncé qu’il la réintégrerait. Une question demeurait toutefois : quand ? La réponse semble se préciser.

Le code de l’outil est de retour dans l’application, selon nos confrères d’Android Authority. Bien qu’elle ne soit pas encore accessible au public, ils ont réussi à l’activer dans une version récente de l’application. Leur test révèle qu’elle n’apparaît pas directement lors de l’ouverture des options d’édition. Pour y accéder, il est nécessaire de recadrer légèrement l’image ou de cliquer sur l’icône de cadrage en haut à gauche. Là, seulement, l’icône de l’outil de correction de perspective devient visible.

Une fois sélectionnée, l’option fonctionne correctement : un aperçu zoomé vous permet de positionner avec précision vos points d’angle, puis, avant de valider votre modification, vous avez accès à une prévisualisation de l’image retouchée.

Ces indices étant la preuve que Google travaille activement à la réintroduction de l’outil de correction de perspective dans Google Photos, il n’y a plus qu’à espérer qu’il sera bientôt redéployé pour tous.