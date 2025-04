L’interface de climatisation d’Android Auto se dévoile dans cette vidéo pour la première fois

Google prépare une nouveauté qui va changer l’usage d’Android Auto au quotidien. Il sera bientôt possible de gérer la température, le dégivrage et d'autres réglages depuis l’écran du véhicule. Un premier aperçu officiel vient de confirmer ces fonctions attendues.

Depuis quelques années, les écrans intégrés dans les voitures remplacent peu à peu les boutons physiques. Navigation GPS, musique, appels : tout passe désormais par des systèmes connectés. Android Auto s’est imposé comme un outil pratique pour relier son smartphone à l’écran du tableau de bord. Il permet de retrouver ses applications directement sur l’affichage central du véhicule. Mais malgré ces avancées, certaines fonctions comme la climatisation restaient accessibles uniquement via l’interface du constructeur automobile.

En mars 2025, une analyse du code source d’Android Auto 14.0 avait révélé les premiers indices d’un futur panneau de contrôle climatique. À ce moment, il s’agissait uniquement de lignes de code mentionnant des réglages de température, de ventilation, et des fonctions de dégivrage. Aujourd’hui, avec la version 14.3.151804, cette interface a été activée. Les utilisateurs peuvent désormais découvrir pour la première fois comment ces commandes seront intégrées dans le système.

Android Auto affiche désormais les réglages de climatisation dans une barre dédiée en bas de l’écran

La nouvelle interface se présente sous forme d’une barre horizontale discrète. Elle affiche les contrôles de température pour le conducteur et le passager, un bouton “Sync” pour les lier, et plusieurs icônes pour activer le dégivrage, la ventilation, ou encore le chauffage et refroidissement des sièges. Tous ces éléments restent visibles même lorsqu’une application de navigation ou de musique est ouverte. Cette disposition améliore le confort de conduite, en évitant les allers-retours entre différentes interfaces. Les icônes sont espacées et lisibles, particulièrement sur les grands écrans.

L’activation de ces réglages dépendra du véhicule. Si la voiture ne propose pas certains équipements, ils ne pourront pas être contrôlés via Android Auto. Ce déploiement vise surtout les voitures modernes sans commandes physiques, où tout passe par écran tactile. Ces ajouts s’appuient sur les fondations posées avec la version 14.0, diffusée plus largement depuis avril. Cette mise à jour avait préparé l’arrivée de futures fonctions comme Gemini, l’intelligence artificielle de Google. Avec ce nouveau panneau de contrôle, le système embarqué devient plus complet et s’aligne davantage sur les attentes des utilisateurs actuels.