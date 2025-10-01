Les voitures électriques ont dominé le marché auto français en septembre, voici comment elles ont pris le dessus

L’électrique a dominé le marché auto français en septembre. Cette fois, ce sont aussi les particuliers qui s’y mettent.

Ces derniers mois, le marché automobile français a connu de fortes secousses. Les immatriculations neuves ont reculé depuis le printemps, freinées par la hausse des prix, l’attente autour du leasing social et l’incertitude sur les aides gouvernementales. En août déjà, les voitures électriques avaient montré des signes de reprise, mais de façon encore timide. Beaucoup de conducteurs ont préféré reporter leur décision et se tourner vers l’occasion. Le marché donnait donc peu de signes positifs.

En septembre, la tendance change légèrement. Grâce à un jour ouvré supplémentaire, les immatriculations progressent de 1 % par rapport à l’an dernier. Mais l’essentiel vient d’ailleurs : la part des voitures électriques grimpe à 22 %, un record. Les particuliers ont redonné un coup d’accélérateur à ce segment, tandis que les flottes d’entreprises et d’administrations renforcent encore leur transition énergétique.

Septembre 2025 marque un record pour l’électrique grâce aux voitures de société

Selon AAA Data, 140 354 voitures particulières neuves ont été immatriculées. Les flottes reculent globalement de 7 %, mais bondissent de 44 % en électrique. Elles privilégient surtout des SUV et berlines populaires comme le Renault Scenic, le Tesla Model Y et la nouvelle Renault 5 E-Tech. Chez les particuliers aussi, l’intérêt se renforce : cette citadine a dépassé les 2 000 immatriculations cet été et continue d’attirer ceux qui recherchent un modèle compact et plus abordable que les SUV. Renault domine aussi le classement hybride avec la Clio et le Symbioz, tandis que Peugeot brille en microhybride avec le 3008 et le 2008.

Cette dynamique profite aussi au marché de l’occasion, en hausse de 5 % avec un fort rebond des électriques de deuxième main (+ 44 %). Mais tout n’est pas homogène. Les utilitaires restent encore très dépendants du diesel, avec seulement 10 % d’électriques. Les prochains mois seront décisifs : le leasing électrique, lancé fin septembre, et les nouvelles primes liées aux modèles assemblés en Europe devraient renforcer encore la demande. Si la tendance se confirme, l’électrique pourrait franchir un nouvelle étape d’ici la fin de l’année, aussi bien pour les flottes que pour les particuliers. Les prochains bilans mensuels confirmeront si ce cap historique se maintient.