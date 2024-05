Android Auto se dôte d’une nouvelle fonction qui va plaire à tous les passagers de votre voiture

Google renforce l'intégration technologique dans les voitures avec Android Auto. Projeter des vidéos depuis un smartphone vers le tableau de bord devient enfin possible. De plus, de nouvelles applications et outils de développement sont en préparation.

La connectivité dans les véhicules a parcouru un long chemin depuis l'introduction des systèmes d'infodivertissement, comme Android Auto. Depuis son lancement, ce dernier a beaucoup évolué en intégrant des fonctionnalités de plus en plus avancées. Dernièrement, c'était le cas de l'intelligence artificielle qui a apporté une fonctionnalité IA très attendue, le résumé automatique des messages. Cependant, jusqu'à récemment, la possibilité de lire des vidéos directement sur le système n'était pas disponible.

Cette lacune est désormais comblée avec la dernière mise à jour d'Android Auto. Google vient de franchir un pas en permettant la projection de vidéos depuis les smartphones vers les tableaux de bord des véhicules. Cette fonctionnalité ouvre de nouvelles possibilités pour l'utilisation des systèmes infodivertissement en les transformant en un véritable centre multimédia.

Android Auto verra bientôt débarquer plein de nouvelles applications

Pour l'instant, des marques telles que Acura et Ford font partie des premières à bénéficier de cette mise à jour d'Android Auto, ainsi que Rivian. Ce déploiement graduel permet d'assurer une intégration fluide et adaptée aux spécificités de chaque véhicule. Les conducteurs et les passagers peuvent désormais visualiser des contenus multimédias en grand format.

De plus, Google a introduit trois niveaux de qualité pour les applications automobiles afin de faciliter leur intégration. Le premier niveau, dédié exclusivement à l'automobile, assure une adaptation complète aux différents modes de conduite et d'affichage. Le deuxième améliore l’utilisation de l'écran central du tableau de bord et inclut des fonctionnalités utiles en conduite ou au stationnement. Le troisième niveau rend les applications compatibles avec les grands écrans qui sont utilisables lorsque le véhicule est stationné et ne nécessitent pas d' adaptations spécifiques.

Enfin, Google a lancé de nouveaux outils et émulateurs pour aider les développeurs à créer des applications adaptées aux divers écrans des voitures. Un programme spécifique pour les écrans distants et panoramiques permet de les testersur différents formats. De plus, une image système Android Auto pour la Pixel Tablet aide à simuler leur fonctionnement comme si l'application était utilisée directement sur le tableau de bord d'une voiture. Il sera bientôt aussi complet qu’un smartphone !