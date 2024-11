Android Auto ne fonctionne plus après la dernière mise à jour de votre Galaxy ? Voici la solution

La mise à jour des smartphones Galaxy datée de novembre 2024 rend Android Auto inutilisable. Ce n'est pas un bug à proprement parlé, mais il y a quand même une manipulation à effectuer. La voici.

Des bugs d'Android Auto, il y en a. Pas souvent heureusement, mais l'application qui relie votre smartphone à votre voiture est comme toutes les autres : parfois, elle ne fonctionne plus et on ne sait pas vraiment pourquoi. En règle générale, quelques jours suffisent à identifier le problème et à déployer un correctif. Dans le pire des cas, il faut attendre 2 ou 3 semaines. Le souci repéré entre autres sur le réseau social Reddit est un peu différent.

Après avoir installé la mise à jour de novembre 2024 sur son smartphone Samsung, en l’occurrence un Galaxy S24 Plus, un internaute constate qu'il ne peut plus utiliser Android Auto dans son véhicule lorsqu'il connecte le mobile à ce dernier avec un câble. Encore un bug ? Non, pas cette fois-ci. Le problème vient d'une fonctionnalité disponible depuis One UI 6.0, la surcouche logicielle du constructeur coréen : le bloqueur automatique.

Comment refaire fonctionner Android Auto après la dernière mise à jour des smartphones Galaxy

Il s'agit d'une option de sécurité bloquant plusieurs comportements potentiellement risquée pour la sécurité de l'appareil. Par exemple, le téléchargement d'applications en dehors du Play Store, ou encore les mises à jour logicielles par câble USB. Sur le principe, c'est une bonne chose. Sauf qu'avec sa dernière mise à jour, Samsung durcit les règles : désormais, toutes les connexions USB sont bloquées, sauf la recharge. Forcément, Android Auto est concerné.

La solution est simple dans la mesure où cette nouvelle règle prend la forme d'une option désactivable. Voici quoi faire :

Allez dans les Paramètres de votre Galaxy.

de votre Galaxy. Rendez-vous dans le menu Sécurité et confidentialité puis Bloqueur automatique , qui est forcément activé si vous rencontrez le souci décrit.

puis , qui est forcément activé si vous rencontrez le souci décrit. Sur cette page, touchez Restrictions maximales .

. Désactivez l'option.

Redémarrez votre mobile.

Android Auto retrouve un fonctionnement normal. Si vous souhaitez absolument garder les Restrictions maximales actives, il faudra vous tourner vers un adaptateur sans fil. À moins que Samsung déploie un correctif pour exclure l'application du système.