Android Auto : cette nouveauté va plaire à ceux qui ne peuvent pas se passer de musique durant leur trajet

Google est en train de tester une nouvelle fonctionnalité d'Android Auto qui s'adresse directement aux mélomanes. Particulièrement à ceux qui aiment passer d'une plateforme de streaming à une autre, ou qui alternent entre musique et podcast régulièrement.

Généralement, quand Android Auto se met à jour, c'est pour faciliter la vie de ses utilisateurs – quand l'update ne provoque pas un bug inattendu. Paradoxalement, l'idée est souvent de limiter le temps passé à regarder l'écran de sa voiture, afin de se concentrer au maximum sur la conduite. Une chose pas très simple à réaliser lorsque l'on écoute beaucoup de musique pendant ses trajets.

En effet, Android Auto propose actuellement un système de carte, qui permet de faire apparaître à l'écran la plateforme de streaming utilisée pour écouter de la musique. De cette manière, il est possible de contrôler le média (en mettant en pause, en passant au morceau suivant, etc.) sans avoir à changer de fenêtre. Mais tout se complique dès lors que l'on aime utiliser plusieurs plateformes ou médias.

Android Auto va simplifier la vie des mélomanes indécis

Imaginons que vous souhaitez que votre album préféré se trouve sur Spotify, mais que vous mourrez d'envie d'écouter le prochain chapitre de votre audiobook sur Audible. Pour passer de l'un à l'autre, il faudra nécessairement fermer Spotify, ouvrir Audible, chercher votre audiobook, le lancer… bref, la manipulation n'est pas vraiment pratique, surtout lorsque l'on conduit.

Mais tout cela pourrait bientôt changer. Selon les trouvailles de nos confrères d'Android Authority, une prochaine mise à jour d'Android Auto pourrait fluidifier le processus, et ce, grâce à une solution simple : le support de plusieurs cartes de médias à l'écran. Vous pouvez consulter la vidéo ci-dessous pour constater par vous-mêmes.

Concrètement, il sera possible de passer d'une application à une autre d'un simple swipe de la main. Vous pourrez donc préparer votre album ainsi que votre audiobook avant le trajet, et choisir de passer d'un simple clic de l'un à l'autre pendant que vous conduisez, tout en maintenant votre attention sur la route. Pratique.