Google Maps va vous faciliter la recherche de bornes de recharge pour votre voiture électrique grâce à cette fonctionnalité inédite sur Android Auto

Google Maps sur Android Auto permet déjà de trouver les bornes de recharge pour véhicules électriques. Mais la firme de Mountain View pourrait bien faciliter la recherche encore davantage.

Recharger son véhicule électrique (VE) est indispensable. Pour vous faciliter la tâche, Google Maps sur Android Auto offre plusieurs fonctionnalités. L’application vous permet de trouver des bornes de recharge dans une zone définie et si l’une d’entre elles vous convient, vous pouvez même l’ajouter en tant qu’étape à votre itinéraire. Maps vous propose également de filtrer les résultats de recherche par vitesse de recharge.

Cependant, plusieurs manipulations sont nécessaires pour accéder à ces filtres : activer les fonctionnalités VE dans les paramètres d’Android Auto, ouvrir Google Maps, cliquer sur l’icône de recherche, sélectionner l’option Bornes de recharge. Ensuite seulement vous pourrez utiliser les filtres de vitesse de recharge. Mais Google pourrait bientôt introduire une modification qui pourrait changer la donne.

Lire aussi – Google Maps sait maintenant quand il faut changer de file, c’est hyper pratique mais il y a un (petit) mais

Google Maps va encore plus faciliter la recherche des bornes de recharge pour vos véhicules électriques

Google travaillerait à simplifier le processus en vous permettant d’accéder directement aux filtres. Nos confrères d’Android Authority ont découvert dans la version 15.7.654604-release beta d’Android Auto qu’il suffisait d’appuyer sur l’icône Paramètres dans Google Maps pour faire apparaître la fonctionnalité Filtres pour VE. Trois options s’affichent lorsque vous la touchez : Recharge lente (jusqu’à 49 kW), Recharge rapide (50 kW ou plus) et Personnaliser. Cette dernière ouvre un menu qui vous offre un contrôle encore plus fin sur vos résultats de recherche :

Jusqu’à 9 kW

10 à 49 kW

50 à 149 kW

150 à 349 kW

350 kW et plus

Et il est tout à fait possible de sélectionner plusieurs options en même temps. Mais ce n’est pas tout : nos confrères ont aussi repéré un tout nouveau filtre qui vient compléter celui par vitesse de recharge. En l’état, cette fonctionnalité inédite permet de filtrer les bornes de recharge selon les moyens de paiement. Les méthodes proposées dépendront du pays dans lequel vous vous trouvez.

Lire aussi – Android Auto : cette nouveauté va plaire à ceux qui ne peuvent pas se passer de musique durant leur trajet

De manière à vous faire gagner du temps, vous n’aurez pas à sélectionner vos filtres de prédilection à chaque recherche de bornes de recharge : Google Maps se souviendra de vos préférences. Puisque le but de Google est d’offrir aux utilisateurs toujours plus de contrôle, cette fonctionnalité est optionnelle : vous pourrez toujours utiliser l’ancienne méthode (recherche puis filtre) si vous la préférez.