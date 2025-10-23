Google Maps vous laisse enfin signaler un accident correctement sur Android Auto

Google Maps sur Android Auto s'adapte mieux aux petits écrans. Ceux-ci peuvent désormais afficher l'icône pour signaler un incident sur la route, masqué jusqu'ici.

Il y a un peu plus d'un an, Google Maps bénéficiait enfin d'une fonction de signalement des accidents ou d'autres types d'incidents sur la route, données utiles pour prévenir d'autres conducteurs d'un danger potentiel. Mais certains utilisateurs s'étonnaient alors de ne pas voir apparaître le bouton de signalement sur l'interface de leur application Google Maps pour Android Auto. On a alors compris que celui-ci n'était pas accessible sur certains écrans embarqués de véhicules, car trop petits dans la hauteur pour afficher l'icône dans la manière dont Google Maps était conçu.

Un an plus tard et après plusieurs mises à jour, le fameux bouton permettant de signaler un accident est désormais disponible sur une plus grande variété d'écrans, rapporte 9To5Google. Des utilisateurs de Google Maps sur Android Auto qui ne pouvaient pas y avoir accès jusqu'ici ont commencé à le voir sur console de bord depuis quelques jours.

Étaient notamment concernés les conducteurs d'une voiture embarquant un écran dont la taille est comprise entre 7 et 8 pouces. Pour libérer de l'espace et enfin afficher l'icône de signalement d'incident sur ces petits écrans, Google a dû supprimer une autre option, celle du guidage audio. Celle-ci ne bénéficie donc plus de raccourci et il faut se rendre dans le menu des paramètres de Google Maps pour configurer cet aspect de l'application.

On remarque aussi que Google Maps sur Android Auto est en train d'arrêter de proposer aux utilisateurs son menu de suggestions de localisation où se rendre. Celui-ci fait débat depuis de longtemps. Pour certains, il est utile car il propose des lieux où l'on se rend régulièrement, pour d'autres, il n'est absolument pas pertinent et des plus agaçants. Il a été demandé à Google depuis longtemps de rendre cette fonction facultative ou désactivée par défaut, il semble que l'entreprise ait enfin répondu à ces griefs. Mais pour l'instant, cette modification n'est pas déployée chez tout le monde et pourrait être réservée aux petits écrans.