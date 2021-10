Android Gingerbread nous fait ses adieux, Apple aurait l’intention de révolutionner le design de ses smartphones, le Xiaomi 12 s’imposerait comme le premier smartphone à profiter du Snapdragon 898 de Qualcomm, c’est le récap’ de la semaine.

Une semaine riche en nouveautés dans l’univers des smartphones ! Android ou Apple, on vous a concocté un petit résumé de tout ce qu’il faut savoir : Android 3 est désormais la configuration minimum pour profiter des applications Google, l’iPhone 14 s’annonce bien différent de son prédécesseur, le Xiaomi 12 s’imposerait comme le premier smartphone à profiter du Snapdragon 898 de Qualcomm, et Samsung rectifie le tir du design raté de son Galaxy S22 Ultra. Côté tests on a fait le point sur la nouvelle gamme iPhone 13 et jeté un œil au Redmi 10. Plongez-vous dans le récap’ de la semaine !

IL EST TEMPS DE FAIRE UNE MISE À JOUR ANDROID

Les nouvelles mesures mises en place par Google cette semaine ont certainement privé des millions d’utilisateurs de leurs applications. Sur la page de support de la firme de Mountain View, on peut désormais lire « Dans un souci de protection de votre compte Google, vous ne pouvez pas vous y connecter sur un appareil équipé d’Android 2.3.7 ou version antérieure ». Une mise à jour est donc nécessaire puisqu’il faut désormais être au minimum sur Android 3 pour profiter des applications Google.

Lire : Android : des millions de smartphones sont privés de compte Google, installez vite une mise à jour

UN NOUVEAU DESIGN POUR L’IPHONE 14

La prochaine génération d’iPhone fait déjà parler d’elle et certaines fuites révèlent qu’Apple aurait l’intention de révolutionner le design de ses smartphones avec sa gamme 14. C'est également l'avis de Ming-Chi Kuo, l'analyste capable de prédire les plans d'Apple avec des mois d'avance ou encore Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg. Ce dernier est persuadé que l’iPhone 14 sera un « produit entièrement redessiné » et qu’Apple pourrait abandonner la version petit format au profit d’un iPhone pliable. Le journaliste pense que l'appareil est en cours de développement, mais que sa sortie ne serait pas prévue avant plusieurs années.

Lire : iPhone 14 : Apple va complètement changer le design de ses smartphones

ANDROID MENACÉ PAR UN NOUVEAU CHEVAL DE TROIE

Il ne passe pas une semaine sans une nouvelle menace contre les utilisateurs Android. Les chercheurs en sécurité informatique de Zimperium ont découvert un nouveau cheval de Troie, baptisé Grift Horse, qui s'appuie sur l'ingénierie sociale pour pousser ses victimes à donner leur numéro de téléphone. Ce cheval de Troie est présent dans plus de 135 applications disponibles sur le Play Store ainsi que sur d'autres boutiques d'applications tierces. Les pirates récupèrent vos coordonnées téléphoniques pour vous abonner à votre insu à plusieurs services fictifs hors de prix. Rendez-vous dans notre actu pour découvrir la liste complète des applis infectées par Grift Horse.

Lire : Play Store : attention, ces 135 applications Android s’abonnent en secret à des services hors de prix !

SAMSUNG REVOIT LE DESIGN DE SON GALAXY S22 ULTRA

Les premiers rendus apparus sur le web du Galaxy S22 Ultra n’ont pas séduit les foules, notamment à cause de son design rectangulaire et plutôt froid et de son bloc photo arrière. Mais le Galaxy S22 Ultra a eu droit à de nouveaux rendus suite aux précisions apportées par les leakers. OnLeaks a en effet reçu une réaction de la part du leaker Ice Universe notant que le châssis serait en réalité plus épuré et uniforme, passant au-dessus des boutons de volume au lieu de les entourer. OnLeaks propose également une deuxième version, cette fois avec un double capteur photo à l’arrière. Il ne s’agit que d’hypothèses et il est encore trop tôt connaître le design final de l’appareil, mais l’on peut encore espérer découvrir un smartphone Ultra plus moderne et plus épuré que prévu.

Lire : Galaxy S22 Ultra : le design raté du bloc photo sera bientôt de l’histoire ancienne

LE XIAOMI 12 EMBARQUE LE SNAPDRAGON 898 DE QUALCOMM

Le Xiaomi 12 devrait embarquer un écran OLED LTPO, un triple capteur photo de 50 mégapixels, une batterie de 5000 mAh et une mémoire LPDDR5X. D'après Equal Leaks, le Xiaomi 12 sera surtout le premier smartphone à être alimenté par le SoC Snapdragon 898 de Qualcomm. Le chipset serait accompagné par le modem 5G Snapdragon X65. Gravée en 5nm par TSMC, la puce promet des performances en hausse de 20% par rapport au Snapdragon 888. Le lancement du Xiaomi 12 serait prévu dans le courant du premier trimestre de 2022.

Lire : Le Xiaomi 12 sera le premier smartphone avec Snapdragon 898, ça se confirme

NOS TESTS DE LA SEMAINE

Un an après l’iPhone 12, voici, voici… l’iPhone 13. On fait un point sur trois modèles de la gamme : le modèle « standard », le Mini et le Pro Max.

L’iPhone 13 est extrêmement proche de l’iPhone 12 tant au niveau esthétique que technologique, mais les améliorations qui lui ont été apportées ne sont pas négligeables. Un design élégant, un écran impeccable, une batterie plus grande pour une autonomie améliorée. On note aussi le perfectionnement audio, photo et vidéo. Le nouveau capteur photo 12 mégapixels est très lumineux, excepté lorsqu’on utilise le grand angle. On apprécie le très bon stabilisateur optique et le microphone à l'arrière pour une prise de son en stéréo, mais l’obligation d'acquérir un accessoire audio pour profiter du son spatial est un mauvais point pour l’iPhone. On aurait aimé voir une prise murale dans la boîte pour profiter de la charge 20 watts et d’une coque, même basique, pour protéger ce beau smartphone.

Lire : Test Apple iPhone 13 : des améliorations cachées, mais tellement importantes

“Mini” ne signifie pas que la version ultra-compacte de la gamme 13 embarque des composants de moins bonne qualité ou offre des prestations de second ordre. C’est un véritable iPhone 13, mais 24% plus compact. On apprécie particulièrement son bel écran lumineux et sa très bonne autonomie pour sa petite taille. Malheureusement, à part quelques évolutions mineures logicielle (Smart HDR 4, styles photographiques…) et matérielle (stabilisation par déplacement du capteur, nouveau SoC, double eSIM…), l’iPhone 13 Mini nous a laissés un peu sur notre faim. Bon point toutefois pour la nouveauté majeure du mode Cinématique.

Lire : Test iPhone 13 mini : petite taille, mais grand potentiel

L'iPhone 13 Pro Max offre plusieurs améliorations notables par rapport aux précédentes générations : son écran 120 Hz ProMotion propose une navigation et une réactivité incroyables, son autonomie est significativement supérieure, et ses performances photos et vidéos sont impressionnantes. Presque parfait, le Pro Max a malgré tout quelques défauts notables : le mode Cinématique n’est pas encore au point, la recharge rapide est trop lente par rapport aux concurrents Android et on était déçu de constater l’augmentation du poids de l’appareil. En dépit de ses quelques défauts, l'iPhone 13 Pro Max s'impose aisément comme l'un des meilleurs smartphones du marché.

Lire : Test iPhone 13 Pro Max : voici le smartphone presque parfait

Xiaomi revient sur le marché de l'entrée de gamme avec le Redmi 10, smartphone vendu à 179 euros. Pour ce petit prix, les utilisateurs seront contents de découvrir un écran bien calibré en mode standard, et une autonomie satisfaisante. Évidemment, le produit ne fait pas d’étincelles : son design est un peu cheap, la recharge rapide ne l’est pas du tout et le smartphone manque énormément de puissance. Même s’il pourrait suffire pour les applications de communication, nous ne saurons trop conseiller de vous diriger plutôt vers le Redmi Note 10, quelques dizaines d’euros plus cher, mais bien meilleur sur tous les points.

Lire : Test Redmi 10 : un smartphone à prix mini, mais trop juste pour convaincre