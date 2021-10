Crédit Mutuel : panne générale du site, les utilisateurs ne peuvent plus voir leur compte en banque

Le site et l’application du Crédit Mutuel ne sont plus accessibles depuis ce matin 11 h pour de nombreux utilisateurs. Ils sont en effet plusieurs à avoir fait part de leur frustration sur Down Detector. Impossible pour eux d’accéder à leur compte en banque et donc d’effectuer leurs opérations habituelles.

Si vous êtes un client du Crédit Mutuel, il est très probable pour que vous ne parveniez pas à vous connecter à votre compte depuis ce matin. Après la panne qui a frappé Twitter la semaine dernière, c’est désormais au tour de la banque d’avoir quelques soucis de serveurs. Les signalements arrivent en effet en masse sur Down Detector.

Le problème semble être apparu aux alentours de 11 h. D’après le site, c’est tout le territoire français qui est touché. La panne empêche les utilisateurs d’accéder à leur compte, voire même de charger le site depuis leur navigateur.

Impossible de se connecter au Crédit Mutuel depuis ce matin

Un utilisateur signale ainsi une « application qui ne fonctionne pas et site web qui tourne sans arriver au bout ». Pour ceux qui arrivent à le charger, le site est extrêmement lent. L’inquiétude monte chez certains : « ça bug, je ne sais pas comment je vais faire mes courses si je ne sais pas combien j’ai de sous ».

Nous avons contacté le Crédit Mutuel pour avoir plus d’informations sur le sujet, mais n’avons pas encore obtenu de réponse de leur part. Nous mettrons à jour cet article dès nous que nous en saurons plus.