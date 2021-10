Des applications Android laissent fuiter vos données, des Xbox Series X défectueuses sur Amazon, c’est le récap

14 célèbres applications sur Android ne protègeraient pas assez bien les données personnelles de leurs utilisateurs, de nombreux constructeurs européens signent un engagement pour empêcher le piratage des vélos électriques, les scalpers migrent sur Amazon où l’on trouve désormais des Xbox Series X d’occasion allant jusqu’à 1000€, c’est le récap’ du jour.

Vos données personnelles sur Android sont

CyberNews rapporte qu’après avoir analysé la configuration d’un millier d’applications Android les plus populaires, 14 d’entre elles auraient laissé échapper des données sensibles à propos de leurs utilisateurs. Ces applications cumulent un total de 142,5 millions de téléchargements sur le Google Play Store. Cybernews n’a pas partagé le nom de toutes applications qui étaient concernées par les problèmes de confidentialités liés à la mauvaise configuration de Firebase. Les utilisateurs d’Android ne sont pas les seuls concernés par ces problèmes de confidentialité, puisque certaines applications iOS chez Apple pourraient également être impactées.

Lire : Android – attention à ces 14 applications hyper populaires, elles laissent vos données dans la nature

Les constructeurs de vélos électriques se liguent contre le piratage

Dans plusieurs pays européens, dont la France et la Belgique, les vélos électriques ne doivent pas dépasser une puissance nominale de 250 W, soit une vitesse de 25 km/h. Face à ces restrictions, de plus en plus d'utilisateurs trouvent des moyens détournés pour pirater le logiciel de leur vélo électrique afin d'obtenir plus de puissance, et donc aller plus vite. Sous l'égide de la Confédération européenne du Vélo (CONEBY), 15 associations nationales de l'industrie du vélo en Europe et 68 entreprises du secteur ont signé un engagement pour empêcher les propriétaires de pirater leur vélo électrique. Les acteurs du secteur précisent notamment que les cyclistes pourront perdre la garantie en cas d'accident avec leur vélo électrique trafiqué.

Lire : vous ne pourrez bientôt plus pirater votre vélo électrique pour rouler plus vite

Amazon envahi par les scalpers

Alors que les enchères sur eBay ne montent plus aussi haut qu’avant, les scalpers semblent avoir décidé de migrer sur Amazon. En effet, il est désormais possible de trouver des Xbox Series X à 1000€ sur le site de e-commerce. Les consoles de Microsoft se vendent donc deux fois plus cher que leur prix d’origine, et certaines s’avèrent défectueuses. Dans les commentaires, un utilisateur explique ainsi qu’il n’a pas plus résisté plus longtemps avant d’acheter une Xbox Series X. Après avoir versé près de 900$ à un particulier, la console reçue était défectueuse. Il a dû la renvoyer à Microsoft qui a pu la réparer sans coût supplémentaire grâce à la garantie. Il ne s’agit pas d’un cas isolé, attention donc aux arnaques sur Amazon Warehouse !

Lire : Xbox Series X – les scalpers envahissent Amazon et revendent des consoles défectueuses à 1000$