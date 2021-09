Galaxy S22 Ultra : le design raté du bloc photo sera bientôt de l’histoire ancienne

Le Galaxy S22 Ultra a eu droit à de nouveaux rendus suite aux précisions apportées par les leakers. Ces derniers ont notamment affirmé que le châssis du smartphone est plus épuré. Mais surtout, il est possible que Samsung opte finalement pour un double capteur photo, plutôt que pour le design largement décrié par les utilisateurs.

Le Galaxy S22 ne met pas tout le monde d’accord. Du moins, c’est surtout sa version Ultra qui divise les fans. Il y a quelques jours, de premiers rendus sont apparus sur le web, illustrant un parti pris artistique radicalement différent des anciens modèles. Le constructeur coréen a en effet opté pour un design se rapprochant de celui de sa gamme Note, avec un ensemble assez rectangulaire et, disons-le, plutôt froid.

Ce n’est pas vraiment un hasard, sachant que le smartphone aura très probablement un S-Pen intégré et viendrait ainsi enterrer définitivement le Galaxy Note. Mais ce qui pose réellement problème, c’est le design pour le moins étrange de son bloc photo arrière. Ce dernier n’a vraiment pas fait l’unanimité, et c’est un bel euphémisme. Malgré tout, l’espoir est encore de mise.

Le Galaxy S22 Ultra pourrait finalement avoir un bloc photo divisé en deux

Après la publication de ses premiers rendus, OnLeaks a reçu une réaction de la part du leaker Ice Universe. Ce dernier a noté que le châssis serait en réalité plus épuré et uniforme, passant au-dessus des boutons de volume au lieu de les entourer. Cela donne un aspect plus moderne au smartphone, même si le design global reste sensiblement le même.

Mais OnLeaks propose également une deuxième version, cette fois avec un double capteur photo à l’arrière. On retrouve ainsi un design plus traditionnel, qui devrait adoucir la colère de certains. Toutefois, le leaker précise qu’il ne s’agit là que d’une hypothèse. Il n’est pas rare qu’un constructeur modifie le design de son appareil en cours de route, mais il encore trop tôt pour affirmer que ce dernier sera bel et bien celui qui se retrouvera entre nos mains.

