Google copie Apple et va (enfin) rendre l’échange de contacts sur Android simple comme bonjour

Sur le marché des smartphones, il est récurrent que les géants de la tech s’inspirent de leurs concurrents. C’est notamment le cas de Google, qui serait en train de préparer sa propre version de la fonctionnalité NameDrop d’Apple. Voici ce à quoi il faut s’attendre.

Pour échanger facilement et rapidement des contacts sur iOS, il existe NameDrop. Lancée en 2023 avec iOS 17, cette fonctionnalité s’active lorsque deux propriétaires d’iPhone ou d’Apple Watch rapprochent le haut de leur appareil. L’utilisateur peut alors choisir de seulement recevoir la fiche contact partagée ou de transmettre aussi ses propres informations. Surtout, ils peuvent sélectionner les informations à transférer. C’est fluide et pratique.

Et comme il est d’usage de s’inspirer de ses concurrents, la firme de Cupertino ayant déjà intégré dans iOS des éléments Android – parfois même des années après –, Google serait en train de préparer sa propre version de NameDrop. C’est en tout cas ce que suggèrent des lignes de code repérées par nos confrères d’Android Authority.

Google prépare sa propre version Android du NameDrop d’Apple

La v25.44.32 beta des Google Play Services comportait déjà des indices sur une fonctionnalité inédite baptisée Gesture Exchange. Cette fois-ci, c’est une nouvelle activité liée à Gesture Exchange, nommée Contact Exchange, qui a été découverte dans la dernière version v25.46.31 des Google Play Services. Elle offre un avant-goût du potentiel rival de NameDrop sur Android.

Du côté des informations à transférer, le propriétaire d’un smartphone Android peut choisir de partager sa photo, son numéro de téléphone ou son adresse e-mail. Comme avec NameDrop, il peut également décider de ne rien partager et d'uniquement recevoir les informations de la personne en face de lui.

Quand les informations ont été transmises, l’utilisateur qui les a reçues peut appuyer sur le bouton Sauvegarder pour ajouter la fiche de contact directement au carnet d’adresses de son smartphone. L’interface permet également d’envoyer un message ou de lancer un appel vidéo, mais l’utilité de cette option interroge – les deux personnes étant vraisemblablement l’une en face de l’autre.

Pour le moment, on ignore encore sur quelle technologie reposera exactement cette fonctionnalité : les cartes de contact ne sont pas trop volumineuses, mais partager une photo de profil peut complexifier le processus. Si le NFC paraît évident, prendra-t-il en charge le transfert entièrement ou ne servira-t-il qu’à initier le contact avant que les données ne transitent par Bluetooth ou Wi-Fi ?

Si ces fonctionnalités apparaissent en interne sous les noms « Gesture Exchange » et « Contact Exchange », Google pourrait très bien adopter une appellation plus séduisante pour leur déploiement officiel.