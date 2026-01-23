Android 16 : cette option de sécurité clé met fin à l’impunité des pirates, et elle débarque plus tôt que prévu

Véritable cheval de bataille de Google, la sécurité sur Android franchit une nouvelle étape. La firme de Mountain View vient d’amorcer le déploiement d’une option de sécurité clé qui pourrait faire la différence pour tous les utilisateurs soucieux de la confidentialité de leurs données.

Aujourd’hui, nos smartphones sont un peu comme nos journaux intimes. On y conserve souvent des données personnelles – pour ne pas dire sensibles – et les voir tomber entre de mauvaises mains est l’une des hantises des utilisateurs. Google en a conscience. C’est pourquoi, depuis quelque temps, la firme de Mountain View mène une véritable campagne : elle bétonne son arsenal de sécurité pour protéger la confidentialité de ses utilisateurs.

Il semble même que le géant de la tech soit en train de redéfinir la sécurité mobile. Annoncée il y a déjà plusieurs mois, une option – discrète mais puissante – est finalement en train d’être déployée et elle pourrait bien incarner une étape charnière pour la sécurité sur Android.

Intrusion Logging vous permet de savoir comment on a piraté votre smartphone Android

Intrusion Logging, c’est son nom, prend la forme d’un journal qui enregistre automatiquement les activités suspectes et les sauvegarde dans le cloud avec un chiffrement de bout en bout. Ainsi, si vous pensez que votre smartphone a été compromis, vous – ou quelqu’un de confiance – pouvez télécharger localement ces journaux pour comprendre ce qu’il s’est précisément passé : une activité inhabituelle, des signes d’accès que vous n’avez pas autorisés ou une application installée sans que vous ne l’ayez téléchargée vous-même…

En effet, Intrusion Logging consigne un large éventail de données : connexions, verrouillage de l’écran, historique de navigation, installations d’applications et autres signaux d’activité. Puisqu’il s’agit d’une option, vous aurez la possibilité de l’activer lors de la configuration de la Protection Avancée de l’appareil, ou non. Après 12 mois, les données sont automatiquement supprimées.

Alors que l’option a été annoncée il y a plusieurs mois, on s’interrogeait encore à la mi-janvier sur la version d’Android qui l’accueillerait. On l'attendait plutôt avec la version stable d’Android 16 QPR3 – qui devrait être déployée d’ici quelques semaines –, Google mettant parfois du temps à déployer ses fonctions inédites. Mais, surprise : il s’avère, selon Android Authority, que certains utilisateurs possédant un smartphone fonctionnant sous la version stable Android 16 QPR2 aient déjà accès à Intrusion Logging.

Que vous soyez militant, journaliste, développeur ou simplement un utilisateur soucieux de la sécurité de vos données, si vous êtes intéressé par cette option de sécurité et que votre smartphone tourne sous Android 16, n’hésitez pas à aller consulter vos paramètres de Protection Avancée : Intrusion Logging y sera peut-être disponible. Autrement, il faudra faire preuve d’un peu de patience : cela ne devrait pas tarder.