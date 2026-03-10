Grosse chute de prix sur le Samsung Galaxy S25 Edge de 512 Go : avec 500 € de réduction, il devient accessible !

Sorti il y a moins d’un an, le Samsung Galaxy S25 Edge se retrouve à prix cassé durant les Ventes Flash de Printemps d’Amazon. Normalement en vente à 1369 €, l’excellent smartphone est affiché à 869 € seulement dans sa version avec un espace de stockage de 512 Go ! Mais il va falloir faire vite…

Galaxy S25 Edge

2025 a été l’année de la finesse dans le monde des smartphones. En effet, les 2 géants du secteur, Samsung et Apple, ont respectivement sorti le Galaxy S25 Edge et l’iPhone Air à quelques mois d’intervalle. Le but de ces modèles était de condenser le meilleur des dernières technologies dans un corps extrêmement fin et léger. Mais, seul hic, le prix conséquent a pu décourager de nombreux utilisateurs.

Heureusement, avec les promotions, ils deviennent plus accessibles. Amazon organise en ce moment les Ventes Flash de Printemps. Durant cette courte période, vous pouvez vous offrir le Samsung Galaxy S25 Edge à 869 € au lieu de 1 369 €. Mais attention, les promotions prennent fin ce 16 mars. Il ne faut donc pas tarder pour en profiter !

Quelles sont les caractéristiques du Samsung Galaxy S25 Edge ?

Le Galaxy S25 Edge est un smartphone haut de gamme qui ne manque pas d’atouts, à commencer par son poids de 163 grammes seulement sa finesse de 5,8 mm d’épaisseur qui en fait le smartphone le plus fin de Samsung.

Ce modèle est équipé de la même puce que celle présente sur les Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra, en l'occurrence la surpuissante Snapdragon 8 Elite gravée en 3 nm. Le Galaxy S25 Edge est également doté de 12 Go de RAM, d’un espace de stockage de 512 Go et des dernières innovations technologiques permises par Galaxy AI. Avec cette configuration, il est capable de faire tourner les applications les plus gourmandes sans aucun ralentissement.

Pour l’écran, le smartphone premium embarque une dalle Dynamic AMOLED 2X LTPO de 6,7 pouces. Et côté photo, en plus de la caméra selfie de 12 MP, on retrouve à l’arrière l’impressionnant capteur principal du S25 Ultra, le grand-angle de 200 MP, associé à l’ultra grand angle de 12 MP des S25 et S25+.

Enfin, finesse extrême oblige, la capacité de la batterie est réduite à 3900 mAh mais c’est amplement suffisant pour utiliser le smartphone toute la journée sans avoir besoin de le recharger. Pour aller plus loin, hésitez pas à consulter notre test complet du Samsung Galaxy S25 Edge ici.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers bons plans !

Plus besoin d’apprendre Photoshop, le logiciel modifie les images à votre place grâce à l’IA

Adobe vient d’annoncer via un communiqué de presse le lancement d’une bêta publique pour son chatbot IA au sein de plusieurs applications, dont Photoshop. Concrètement, il est possible de décrire…

Amazon fait chuter le prix des Pixel 10 et 10 Pro : 300 € de réduction sur les smartphones Google

Les derniers smartphones de Google sont beaucoup moins chers dans le cadre des Ventes Flash de Printemps sur Amazon. Les Pixel 10 et 10 Pro profitent d’une réduction de 300…

Les CMF Buds Pro 2 sont de retour à petit prix durant cette vente flash, mais il va falloir faire vite !

Les Ventes Flash de Printemps d’Amazon commencent fort avec des promotions exceptionnelles ! Si vous cherchez de bons écouteurs sans fil pas chers, les CMF Buds Pro 2 sont faits…

Utiliser des applications bancaires sur une ROM Android custom ? Ce serait possible grâce à ce système, mais…

Une initiative européenne vise à rendre possible l’utilisation d’applications normalement bloquées dès que l’on se sert d’une Rom custom. La solution adoptée est simple sur le papier, avec au moins…

Amazon casse les prix pour ses Ventes Flash de printemps : les meilleures promos

Amazon lance ses Ventes Flash de Printemps, avec des réductions importantes sur l’ensemble du site. Nous avons fait le tour des offres high-tech : découvrez ici les promos qui valent…

Nouveau Dyson V8 Cyclone : vite, avec 120 € de réduction, l’aspirateur balai passe à petit prix !

Durant ses Ventes Flash de Printemps, Amazon ne fait pas les choses à moitié ! Le nouveau Dyson V8 Cyclone est toujours en vente à 399 € sur le site officiel…

Des scientifiques veulent créer de la foudre en boîte pour étudier les orages en laboratoire

De la foudre en boîte ? Des chercheurs travaillent sur ce concept étonnant. Leur objectif est de recréer les conditions d’un éclair en laboratoire. Cette approche pourrait faciliter l’étude des…

10 000 auteurs publient un livre “vide” pour protester contre l’IA

En guise de protestation contre l’utilisation de leurs œuvres dans l’entraînement de l’IA, des auteurs écrivent un ouvrage presque vide. Ils sont environ 10 000 à avoir participé au projet….

IA

Firefox prépare une refonte graphique complète et copie allègrement Opera au passage

L’information a fuité il y a quelques jours : Mozilla travaille sur le projet Nova, un nom de code qui désigne la toute nouvelle interface de son navigateur Firefox. Il…

Microsoft Authenticator ne fonctionnera plus sur les smartphone rootés ou jailbreakés

L’application d’authentification de Microsoft va bientôt détecter les smartphones ayant subi un root ou un jailbreak. Ils seront supprimés de la liste des appareils avec lesquels le service peut fonctionner,…