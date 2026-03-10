Grosse chute de prix sur le Samsung Galaxy S25 Edge de 512 Go : avec 500 € de réduction, il devient accessible !

Sorti il y a moins d’un an, le Samsung Galaxy S25 Edge se retrouve à prix cassé durant les Ventes Flash de Printemps d’Amazon. Normalement en vente à 1369 €, l’excellent smartphone est affiché à 869 € seulement dans sa version avec un espace de stockage de 512 Go ! Mais il va falloir faire vite…

2025 a été l’année de la finesse dans le monde des smartphones. En effet, les 2 géants du secteur, Samsung et Apple, ont respectivement sorti le Galaxy S25 Edge et l’iPhone Air à quelques mois d’intervalle. Le but de ces modèles était de condenser le meilleur des dernières technologies dans un corps extrêmement fin et léger. Mais, seul hic, le prix conséquent a pu décourager de nombreux utilisateurs.

Heureusement, avec les promotions, ils deviennent plus accessibles. Amazon organise en ce moment les Ventes Flash de Printemps. Durant cette courte période, vous pouvez vous offrir le Samsung Galaxy S25 Edge à 869 € au lieu de 1 369 €. Mais attention, les promotions prennent fin ce 16 mars. Il ne faut donc pas tarder pour en profiter !

Quelles sont les caractéristiques du Samsung Galaxy S25 Edge ?

Le Galaxy S25 Edge est un smartphone haut de gamme qui ne manque pas d’atouts, à commencer par son poids de 163 grammes seulement sa finesse de 5,8 mm d’épaisseur qui en fait le smartphone le plus fin de Samsung.

Ce modèle est équipé de la même puce que celle présente sur les Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra, en l'occurrence la surpuissante Snapdragon 8 Elite gravée en 3 nm. Le Galaxy S25 Edge est également doté de 12 Go de RAM, d’un espace de stockage de 512 Go et des dernières innovations technologiques permises par Galaxy AI. Avec cette configuration, il est capable de faire tourner les applications les plus gourmandes sans aucun ralentissement.

Pour l’écran, le smartphone premium embarque une dalle Dynamic AMOLED 2X LTPO de 6,7 pouces. Et côté photo, en plus de la caméra selfie de 12 MP, on retrouve à l’arrière l’impressionnant capteur principal du S25 Ultra, le grand-angle de 200 MP, associé à l’ultra grand angle de 12 MP des S25 et S25+.

Enfin, finesse extrême oblige, la capacité de la batterie est réduite à 3900 mAh mais c’est amplement suffisant pour utiliser le smartphone toute la journée sans avoir besoin de le recharger. Pour aller plus loin, hésitez pas à consulter notre test complet du Samsung Galaxy S25 Edge ici.

