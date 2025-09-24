C’est la fonction la plus puissante de Google Photos et elle arrive enfin sur tous les smartphones Android

Une fonction exclusive aux derniers Pixel arrive enfin sur le reste des smartphones Android. Elle promet de transformer la retouche photo en quelques secondes. Voici tout ce qu’elle apporte.

La retouche photo sur smartphone a beaucoup progressé ces dernières années. Les outils intégrés aux applications sont devenus plus puissants, mais restaient souvent limités à quelques options classiques. Les utilisateurs devaient encore passer par des manipulations précises pour obtenir un résultat convaincant.

Google change la donne avec une nouveauté dans son application Google Photos. Cette fonction, d’abord réservée aux Pixel 10, arrive progressivement sur d’autres modèles Android. Elle repose sur l’intelligence artificielle et permet de transformer une image simplement en décrivant ce que l’on veut modifier. Cette approche rend la retouche beaucoup plus accessible, même pour ceux qui n’ont aucune connaissance technique.

Le bouton Aide-moi à modifier arrive dans Google Photos

Il suffit d’ouvrir une photo dans Google Photos, puis de cliquer sur Aide-moi à modifier (Help me edit). L’application propose quelques suggestions automatiques comme supprimer les objets en arrière-plan ou mettre le sujet en avant. Mais il est aussi possible d’écrire ou de dicter des demandes précises : enlever un reflet, ajouter des nuages dans le ciel ou transformer totalement une scène. L’IA Gemini réalise les modifications en quelques secondes et appose un label Edited with AI tools (Modifiée avec des outils d’IA) pour signaler l’utilisation de cette technologie.

Les possibilités sont presque infinies et chacun pourra tester ses propres idées. Beaucoup voudront sans doute transformer un ciel gris en coucher de soleil éclatant, ou s’amuser à placer un ami dans un décor improbable. Pour cela, il suffit de taper sa demande dans la zone prévue ou de la dicter à voix haute, et l’application se charge du reste.

Ce nouvel outil va plus loin que Réinventer, introduit avec les Pixel 9 en 2024. Là où ce dernier permettait déjà de modifier l’arrière-plan ou d’ajouter des éléments grâce à des invites textuelles, Aide-moi à modifier simplifie encore l’approche en donnant plus de liberté et de précision dans les demandes. Il s’agit d’un véritable bond en avant pour la photographie mobile. Le déploiement est en cours aux États-Unis sur Google Photos version 7.42 et plus. En France, aucune date n’a été confirmée, mais les précédents lancements suggèrent une arrivée d’ici quelques semaines, probablement avant la fin de l’année.