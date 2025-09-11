Google apporte déjà une nouvelle fonctionnalité au mode Bureau d’Android

Google a introduit un mode Bureau avec la mise à jour Android 16 QPR1. Cette option secrète semble avoir besoin d’encore pas mal d’améliorations avant de voir son utilisation généralisée. Pour cela, Google apporte déjà un premier ajustement bienvenu.

Google vient de déployer la mise à jour Android 16 QPR1 sur ses Pixel. Au-delà d’une interface totalement passée au Material Design 3 Expressive, elle apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Parmi elles, une fonction secrète : le mode Bureau, qui vous permet de brancher votre smartphone Android à un écran externe et de profiter d’une interface conçue pour les écrans de grande taille, tels que celui de votre ordinateur – à l’image de ce que propose Samsung depuis des années avec DeX. On vous explique ici comment l’activer.

Avec ce mode bureau, vous pouvez contrôler les interfaces de vos deux appareils avec la même souris : son curseur peut passer de l’écran de votre smartphone à celui de votre PC sans interruption. Un problème subsiste toutefois : il est impossible de désactiver ce comportement. La prochaine mise à jour trimestrielle d’Android pourrait cependant changer la donne.

La prochaine version d’Android 16 introduira une amélioration pour le mode Bureau

Tout en laissant l’écran du téléphone disponible pour d’autres usages, le mode Bureau propose une barre des tâches et la gestion de fenêtres libres sur le moniteur externe. Cependant, vous ne pouvez pas désactiver le déplacement fluide du curseur de votre souris entre vos deux écrans.

C’est cette petite amélioration, entre autres, que devrait apporter la prochaine version stable d’Android 16. En effet, nos confrères d’Android Authority ont repéré dans la bêta 1 d’Android 16 QPR2 un nouveau bouton baptisé Curseur universel, accessible depuis les Paramètres > Appareils connectés > Écrans externes.

Le Curseur universel permet à l’utilisateur de décider si la souris passe automatiquement d’un écran à l’autre lorsqu’elle atteint le bord. Cet ajustement permet d’éviter les changements d’écran accidentels et offre plus de contrôle aux utilisateurs sur l’expérience bureau du système.

La fonction est activée par défaut, mais avec la version stable d’Android 16 QPR2, attendue pour décembre, vous pourrez la désactiver. Notons néanmoins que sa désactivation empêche aussi de modifier la disposition des écrans, cette option ne servant qu’à délimiter la zone de transition du curseur entre les affichages. Google devra probablement apporter encore de nombreuses améliorations pour généraliser l’utilisation du mode bureau, mais chaque ajustement comme celui-ci est un pas supplémentaire vers ce but.