Free offre une chaîne culte à ses abonnés, Samsung met à jour deux smartphones phares, c’est le récap’ de la semaine

Free met une chaîne d’animation en clair pendant un mois, Samsung déploie One UI 8 sur deux modèles ultra populaires, Android Auto prépare une nouvelle fonction pour les fans de musique, c’est le récap’ de la semaine.

Cette semaine, Free gâte ses abonnés avec la mise en clair d’une chaîne culte dédiée à l’animation. Samsung poursuit son déploiement de One UI 8 sur deux smartphones très répandus, Google teste une nouveauté dans Android Auto pour ceux qui ne se déplacent jamais sans musique et Gboard accueille une nouvelle petite fonction qui va simplifier la vie de ceux qui écrivent en français. Enfin, Xiaomi annonce une nouvelle vague de modèles qui passeront sur HyperOS 3.

Free offre Cartoon Network en clair pour ses abonnés Freebox

Free régale encore ses abonnés ! En effet, tout au long du mois de novembre, la chaîne Cartoon Network sera accessible gratuitement sur les Freebox. Habituellement incluse dans les packs Kids ou WB Family, la chaîne sera disponible sans surcoût du 1er au 30 novembre sur le canal 145. Aucune manipulation à faire, il vous suffit d’allumer la télé et de profiter. Vous n’aurez pas non plus besoin de penser à résilier ensuite. Si la chaîne n'apparaît pas immédiatement, n’hésitez pas à redémarrer votre box.

Deux smartphones Samsung très populaires passent à One UI 8

Le déploiement de One UI 8 continue chez Samsung, et c’est désormais au tour de deux modèles très répandus d’y accéder, à savoir les Galaxy A54 et Galaxy A15 5G. Après les hauts de gamme puis les A53 et A33, ces deux smartphones milieu de gamme commencent à recevoir la mise à jour en Amérique du Nord et la France ne devrait pas tarder à suivre. Si votre smartphone n’a pas encore reçu la notification, pensez à jeter un œil dans les réglages de mise à jour de votre téléphone.

Android Auto se met à jour pour les fans de musique en voiture

Google teste une nouvelle fonctionnalité Android Auto pensée pour ceux qui alternent entre musique, podcasts ou audiobooks au volant. Aujourd’hui, changer d’application oblige à quitter celle en cours, rouvrir l’autre et relancer la lecture, ce qui est loin d’être idéal en pleine conduite. La prochaine mise à jour pourrait changer ça. En effet, Android Auto afficherait plusieurs cartes médias à l’écran, ce qui permettrait aux utilisateurs de préparer leurs apps avant de partir et de passer de l’une à l’autre d’un simple geste sans fouiller dans les menus. Une amélioration simple, mais qui pourrait rendre les trajets bien plus agréables pour ceux qui passent leur vie entre Spotify, Deezer ou encore Audible.

Gboard propose une petite option qui change tout pour écrire en français

Gboard accueille une petite nouveauté qui va clairement simplifier la vie des utilisateurs français. Jusqu’à présent, pour taper un accent il fallait rester appuyé sur une lettre puis choisir la lettre accentuée. Bonne nouvelle, avec la dernière mise à jour de Gboard, il suffit désormais de balayer légèrement vers le bas sur une lettre pour saisir directement sa version accentuée ou un symbole spécial. C’est une option simple mais qui change tout pour taper plus vite en français et dans toutes les langues qui comportent des accents. Pour l’activer, il vous suffit d’aller dans les Paramètres > Préférences > Balayer les touches pour saisir des symboles.

HyperOS 3 poursuit son déploiement chez Xiaomi

Xiaomi étend la mise à jour HyperOS 3 à de nouveaux appareils. Basée sur Android 16, cette version apporte une interface revue, des optimisations et l’arrivée de la fonction Super Island. Plusieurs smartphones, tablettes, TV et montres commencent à la recevoir en Chine, avant une arrivée en Europe en novembre. Tous les modèles ne sont pas encore concernés, mais Xiaomi prévoit un déploiement progressif jusqu’en mars 2026. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour découvrir la liste des appareils qui profitent déjà d’HyperOS 3.

Notre test de la semaine

Oppo Find X9 Pro : solide, endurant et très complet

Oppo revient avec un Find X9 Pro très abouti : joli design, écran lumineux et parfaitement calibré, grosses performances avec le Dimensity 9500 et une autonomie vraiment solide. La photo progresse encore, surtout sur le capteur principal de jour comme de nuit, et même le capteur selfie est top. Attention, tout n’est pas parfait pour autant. En effet, la stabilité des performances peut varier, le zoom perd en qualité passé 30x, l’ultra grand-angle faiblit le soir et il y a un vrai déséquilibre entre les deux haut-parleurs. On regrette également le grand nombre d'applications commerciales pour un smartphone à ce prix.

