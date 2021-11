Le Xiaomi 12 serait le premier smartphone à embarquer un Snapdragon 898

Le prochain processeur de Qualcomm devrait être le Snapdragon 898. Il devrait entamer sa carrière en équipant le Xiaomi 12. L’histoire se répète, puisque le Xiaomi Mi 11 était déjà le premier à proposer un Snapdragon 888 en 2020. Motorola devrait aussi être l’un des premiers constructeurs à l’utiliser.

Le Snapdragon 888 est actuellement le processeur le plus puissant du marché, mais il devrait bientôt laisser sa place à son successeur : le Snapdragon 898. Le premier smartphone à en être équipé devrait être le Xiaomi 12. Il y a un air de déjà-vu, puisque fin 2020, c’était déjà le Xiaomi Mi 11 qui proposait le Snapdragon 888 en exclusivité.

C’est le célèbre leakeur Digital Chat Station qui donne cette info. Ce n’est pas vraiment une surprise de voir Xiaomi être encore le premier dans la course, mais au moins, ça tend à le confirmer. Bien entendu, la marque chinoise ne restera pas seule très longtemps, puisqu’on peut supposer sans prendre trop de risque que beaucoup de constructeurs vont se tourner vers ce SoC pour leur produit haut de gamme.

Motorola devrait être l’un des premiers constructeurs à utiliser le Snapdragon 898

Parmi eux, Motorola, qui ferait tout pour revenir dans la course des haut de gamme le plus rapidement possible. Elle pourrait même talonner de très près Xiaomi. La marque tente en effet un come-back depuis quelques temps avec des terminaux pas forcément incroyables, mais solides. L'exemple le plus marquant est le Moto Edge 20.

Le Qualcomm Snapdragon 898 devrait être dévoilé au début du mois de décembre, comme le veut le calendrier traditionnel de Qualcomm. Selon le leaker Ice Universe, qui s’appuie sur un score Geekbench, nous devrions gagner en puissance à hauteur de 15 % par rapport au Snapdragon 888 et de 5 % comparé au 888+. Dans les faits, cela ne changera pas réellement l’expérience utilisateur pour la plupart des consommateurs, mais l’amélioration est là. Cependant, il faut signaler que tant que le SoC n’est pas officiel, ces chiffres sont à prendre avec prudence. Tout pourrait encore changer jusqu’à l'annonce.

En tout cas, il faudra guetter les annonces de Xiaomi qui, encore une fois, devraient être faites à la toute fin d’année. Les smartphones devraient déjà être dévoilés pour la Chine dans un premier temps avant d’arriver en Europe quelques mois plus tard si l’on suit le schéma habituel.