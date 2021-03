Android 11 se déploie plus rapidement qu’Android 10, déjà 20% des smartphones équipés

On compte à ce jour 20 % des smartphones compatibles ayant installé la mise à jour Android 11. Celle-ci se déploie d’ailleurs plus rapidement qu’Android 10, qui s’apprête à léguer ses parts de marché à la dernière version en date. Le système d’exploitation est notamment très populaire au Canada et au Royaume-Uni.

Alors qu’Android 12 est actuellement disponible en bêta, qu’en est-il des chiffres de téléchargements d’Android 11 ? Il semblerait que la dernière version en date du système d’exploitation se déploie à vitesse grand V. Le déploiement se fait par ailleurs bien plus rapidement que celui d’Android 10. À l’heure actuelle, 20 % des smartphones compatibles aux États-Unis ont déjà installé la mise à jour. C’est presque autant qu’Android 9 en termes de parts de marchés.

Android 10, quant à lui, accapare encore 41 % des smartphones. Cette version est toujours la plus utilisée en Europe et en Asie, certains calendriers annonçant le passage à Android 11 pour le printemps 2021. La tendance pourrait donc bientôt s’inverser, mais il reste encore quelques mois à Android 10 pour profiter de la tête du classement. Au Royaume-Uni et au Canada, en revanche, Android 11 est très populaire, avec des parts de marché bien supérieures à celle des autres versions.

Google met les bouchées doubles pour accélérer le déploiement d’Android 11

Ces performances ne sont pas dues au hasard. En investissant dans des solutions comme le Project Treble et en s’associant avec Qualcomm, la firme de Mountain View a tout mis en œuvre pour permettre à ses utilisateurs d’accéder rapidement aux dernières versions de son système d’exploitation. Toutefois, il est nécessaire de noter que ces résultats ne sont pas officiels, mais proviennent d’une étude de statcounter.

Pour le moment, Google garde en effet secrets les chiffres exacts de téléchargements au sein d’Android Studio. L’année dernière, la firme a publié les scores d’Android 10, on peut donc s’attendre à ce qu’elle fasse de même cette année pour Android 11. En attendant, plusieurs utilisateurs ont constaté des problèmes techniques une fois la mise à jour installée. Fin 2020, certains smartphones ne pouvaient notamment plus envoyer de SMS.

Source : statcounter