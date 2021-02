La mise à jour des smartphones Galaxy OneUI 3.0 gère trop agressivement les applications en arrière-plan ce qui casse dans certains cas leurs fonctionnalités. Il n'existe pas de moyen simple de désactiver totalement cette “optimisation” qui ressemble à un bug. Une astuce reprise par XDA semble néanmoins un peu améliorer la situation.

Les développeurs des applications Sleep as Android et Twilight (Urbandroid Team) signalent un problème agaçant dans la mise à jour OneUI 3 (Android 11) pour les smartphones Galaxy. La gestion des applications en arrière-plan devient hyper-agressive, de sorte que les applications qui dépendent de l'exécution en tâche de fond voient dans certains cas leur fonctionnalités cassées.

Les applications les plus touchées par le problème sont les application de santé qui doivent collecter des données en permanence même lorsque l'écran est éteint. Selon les tests de Urbandroid Team, les applications en arrière-plan sont désormais interrompues au bout de 3 minutes une fois l'écran éteint. Or, One UI 3.0 ne propose aucun réglage global pour changer ce comportement.

Lire également : Android 11 – voici le calendrier de mise à jour des smartphones Galaxy

Samsung OneUI 3.0 ferme un peu trop agressivement les applications en arrière-plan

Il existe tout de même une solution, mais elle est plutôt laborieuse. Il faut en effet vous rendre dans les Réglages > Applications et aller dans chacune des applications qui dépendent le plus de l'exécution en arrière-plan puis d'aller dans Batterie > Optimiser l'utilisation de la batterie et désactiver cette optimisation. Android propose déjà par défaut des composants système qui réduisent l'impact énergétique des applications en multitâches.

Mais il semble que les constructeurs, en particulier Samsung, ont tendance à en rajouter une couche. A en croire les développeurs de Urbandroid Team, on pourrait penser que ce comportement se décline sur tous les smartphones ayant reçu OneUI 3.0. Nos confrères de XDA se montrent néanmoins plus prudents, pour une raison très simple. Le but de ce genre de comportement est d'étirer l'autonomie de l'appareil.

Il est donc possible que les modèles les plus récents, comme les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra ne soient pas concernés par cette limitation, tandis que d'autres smartphones en ont besoin sous peine de voir leur autonomie fondre comme neige au soleil.

Source : XDA