Android 11 : l’envoi de SMS ne fonctionne plus, la faute à Google Carrier Services ?

Depuis début décembre, de nombreux utilisateurs Android se plaignent de ne plus pouvoir envoyer de messages avec leur smartphone. Les propriétaires de OnePlus semblent particulièrement touchés depuis le passage à OxygenOS 11. Autre coïncidence : le problème est apparu quelque temps après la mise à jour de Google Carrier Services, ce qui pousse certains à le mettre en cause.

Vos SMS ne s’envoient plus depuis quelques jours et vous n’en recevez pas certains ? Si vous êtes client Bouygues Telecom, vous auriez pu mettre ce problème sur le dos de la récente panne de réseau mobile au niveau national. Sauf que celle-ci a été résolue, et que le souci touche tous les opérateurs ainsi que d’autres régions du globe, telles que les États-Unis et l’Inde. En réalité, de nombreux utilisateurs Android sont concernés. Depuis plus d’une semaine, ces derniers se plaignent en masse sur les forums et sur le Play Store.

D’autres services de messagerie présentent également des problèmes de fonctionnement. Pour certains, le coupable est tout trouvé : il s’agirait de Google Carrier Services, qui a récemment subi une mise à jour. L’apparition le 2 décembre dernier de la version 50 de l’application semble corrélée avec les premiers témoignages d’utilisateurs malchanceux. Preuve ultime : ils sont plusieurs à rapporter que le souci a été résolu une fois celle-ci désinstallée.

Les utilisateurs de OnePlus particulièrement touchés

Google semble avoir quelques problèmes avec son application de messages, celle-ci ayant déjà eu un autre bug qui efface tous les SMS plus tôt dans l’année. Chose étrange, ce sont les utilisateurs de smartphones OnePlus qui seraient le plus touchés. « J’utilise un OnePlus 8 avec Airtel, ici en Inde« , peut-on ainsi lire sur un forum dédié. « Mes messages entrants sont retardés de 10 à 15 min et je ne peux pas envoyer de SMS sans qu’il n’y ait un délai. J’ai placé ma carte SIM dans mon téléphone Huawei et je n’ai eu aucun problème ».

Un autre utilisateur indique pouvoir envoyer et recevoir des messages uniquement en mode sans échec, ce qui n’est bien sûr qu’une solution de secours. Redémarrer son smartphone ne semble pas non plus résoudre le bug : « J’ai actuellement des soucis pour envoyer des SMS avec mon OnePlus 8 Pro. Même quand je le redémarre, les messages restent bloqués après seulement une heure ». Espérons donc que Google s’attèle rapidement au développement d’un patch correctif.