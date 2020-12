Android 11 : Samsung dévoile le calendrier de mise à jour des smartphones Galaxy

Samsung vient de lever le voile sur le calendrier de déploiement de la mise à jour Android 11 sur les smartphones de son catalogue. Comme toujours, la firme déploiera en priorité le firmware sur les derniers Galaxy S et Galaxy Note. Le déploiement de la version finale et stable débutera avant la fin de cette année 2020. Voici toutes les dates.

Comme promis il y a quelques semaines, Samsung a publié le calendrier de déploiement de la mise à jour vers Android 11 dans l’application Galaxy App. Sans surprise, la mise à jour est accompagnée de la surcouche One UI 3.0, la dernière interface maison du constructeur.

Parmi les nouveautés phares de One UI 3.0, on trouve une nouvelle interface pour la barre de réglages rapides ou le centre de notifications, un widget réservé au contrôle des contenus et une option ” Dynamic Lock Screen” qui change de fond d’écran sur une base régulière.

Quand les smartphones Samsung pourront-ils passer à Android 11 ?

Aux dernières nouvelles, 90 smartphones du catalogue Samsung sont compatibles avec la mise à jour Android 11 et One UI 3.0. Malheureusement, le constructeur n’a dévoilé les dates de mise jour que pour une trentaine de modèles pour le moment.

Galaxy S20 : décembre 2020

Galaxy S20+ : décembre 2020

Galaxy S20 Ultra : décembre 2020

Galaxy S10 : janvier 2021

Galaxy S10+ : janvier 2021

Galaxy Note 10 : janvier 2021

Galaxy Note 10+ : janvier 2021

Galaxy S10 Lite : janvier 2021

Galaxy Z Flip : janvier 2021

Galaxy Z Fold 2 : janvier 2021

Galaxy Note 20 : janvier 2021

Galaxy Note 20 Ultra : janvier 2021

Galaxy Fold : février 2021

Galaxy M30s : mars 2021

Galaxy A51 : mars 2021

Galaxy Note 10 Lite : mars 2021

Galaxy M31 : mars 2021

Galaxy M21 : mars 2021

Galaxy Tab S7 : mars 2021

Galaxy A50 : avril 2021

Galaxy M51 : avril 2021

Galaxy A70 : mai 2021

GalaxyA80 : mai 2021

Galaxy Tab S6 : mai 2021

Galaxy A71 : mai 2021

Galaxy A31 : mai 2021

Galaxy A21s : mai 2021

Galaxy Tab S6 Lite : mai 2021

Galaxy A30 : juillet 2021

Galaxy Tab S5e : juillet 2021

Galaxy A10 : août 2021

Galaxy A10s : août 2021

Galaxy A20 : août 2021

Galaxy A20s : août 2021

Galaxy A30s : août 2021

Galaxy A 10.1 : août 2021

Galaxy Tab Active Pro : août 2021

Galaxy Tab A 8 (2019) : septembre 2021

Comme toujours, le déploiement des dernières versions d’Android est évidemment plus long sur les smartphones milieu de gamme, comme les Galaxy A. Samsung n’est pas le premier fabricant à détailler quand la mise à jour sera proposée sur les téléphones de son lineup. Récemment, Sony a dévoilé le calendrier des mises à jour sur les Sony Xperia. En miroir de Samsung, Sony commencera à pousser la version finale et stable dès décembre.