Bill Gates préfère Android aux iPhone à cause de leurs applications pré-installées

Durant un chat sur Clubhouse, Bill Gates a expliqué pourquoi il préférait actuellement rester sur Android plutôt que sur iOS. Pour le fondateur de Microsoft, Android a la particularité de pré-installer les logiciels Microsoft d'une manière “qui lui facilite la tâche”.

Comme vous le savez peut-être, Bill Gates occupe actuellement la scène médiatique pour faire la promotion de son nouveau livre baptisé “Comment éviter un désastre climatique“. Le cofondateur de Microsoft enchaîne les interventions et les interviews. Lors d'un entretien sur Clubhouse, le réseau social sur invitation très en vogue en ce moment, le milliardaire n'a pas échappé à la question fatidique concernant sa préférence entre Android et iOS.

Il faut dire que Clubhouse est pour l'instant disponible uniquement sur iOS, la question était donc légitime. L'ancien PDG n'a toujours pas changé de crémerie et donne toujours sa préférence à Android. Bill Gates avait déjà partagé son amour pour Android en 2019. “J'utilise un smartphone Android en vérité. Comme je veux rester au fait de tout ce qui se passe, il m'arrive souvent de jouer avec des iPhone, mais celui que j'utilise au quotidien c'est un Android”, précise-t-il.

Une question de confort d'utilisation

Cette préférence est dictée par le confort d'utilisation qu'offre Android à la 3e fortune mondiale. “Certains fabricants Android pré-installent les logiciels Microsoft d'une manière qui me facilite la tâche. Ils sont plus flexibles sur la façon dont le logiciel s'intègre au système d'exploitation. C'est donc à ce genre de choses que j'ai fini par m'habituer”, explique-t-il.

Même si Bill Gates ne nomme pas de marque directement, on se doute qu'il évoque probablement Samsung. Pour rappel, Microsoft et Samsung ont signé un partenariat en 2015. Cet accord a permis à Microsoft d'intégrer plus efficacement ses logiciels dans les écosystèmes Android, et plus particulièrement dans les appareils du géant sud-coréen.

Dernier bénéfice en date de ce partenariat, Samsung s'apprête à proposer son Quick Share sur Windows 10. Il s'agit d'une alternative à AirDrop, qui permettra de transférer rapidement ses fichiers d'un smartphone Samsung vers un PC sous Windows 10. L'application devrait d'ailleurs être bientôt disponible sur le Microsoft Store.

Source : MacRumors