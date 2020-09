Android 11 est enfin disponible en version finalisée, Microsoft corrige un bug lié à la gestion des SSD, les Xbox Series X et Series se trouvent une date de sortie et un prix… On fait le point sur l’actu de cette semaine !





Une nouvelle semaine bien chargée en annonces et en rumeurs vient de s’écouler. La rentrée est décidément bien chargée. En attendant la keynote d’Apple, qui aura lieu mardi 15 septembre à partir de 19h00, d’autres « majores » de la tech ont dévoilé leurs plans de bataille pour les semaines et mois à venir. Microsoft, Huawei, Google… On fait le débrief de tout ce qui a agité le monde des nouvelles technologies cette semaine.

Google diffuse la version finalisée d’Android 11

Après quelques mois de bêta-test, la version finale d’Android 11 bien d’arriver. Au menu : un nouvel espace dédié aux conversations, des bulles de notification pour les applications de messagerie, une interface permettant de mieux gérer les appareils connectés, une meilleure gestion de la sécurité… La version en question est accessible en priorité aux Pixel de Google, qui profitent de fonctionnalités exclusives, liées notamment à Google Maps ou aux réponses intelligentes dans les applications de messagerie. Rassurez-vous, d’autres appareils en profiteront très rapidement : vous trouverez d’ailleurs la liste de tous les smartphones compatibles Android 11 dans notre dossier dédié.

Les Xbox Series X et Series S se trouvent un prix et une date de lancement

Microsoft a dégainé avant son concurrent Sony : si l’on attend toujours le prix de la PS5, qui pourrait se situer aux alentours des 600 €, les tarifs de la Xbox Series X sont désormais connus. La console sera commercialisée au prix de 499,99 € à compter du 10 novembre 2020. Microsoft en a également profité pour officialiser la petite soeur de sa console, la Xbox Series S. Et elle aussi s’est trouvé un tarif : la Series S sera vendue 299,99 € et sortira à la même date de la Series X. Un tarif vraiment très attractif pour une console de dernière génération. Et en bonus, Microsoft propose même d’acquérir les deux consoles par abonnement. Nous vous laissons découvrir tout ça dans notre article :

Microsoft corrige un gros bug dans Windows 10 qui pouvait endommager les SSD

Microsoft a diffusé cette semaine une petite mise à jour de Windows 10 répondant au doux nom de build 19041.508. Cette mise à jour est surtout dédiée à la résolution d’un bug qui taraudait Microsoft depuis un bon moment déjà. En janvier dernier, un problème concernant l’outil d’optimisation de Windows 10 avait été repéré par les utilisateurs du programme Windows Insider. Si les développeurs de l’OS ont tenté de le colmater, celui-ci est réapparu en mai avec la mise à jour 2004 de l’OS. Le problème en question ? L’outil d’optimisation des disques étaient incapable d’enregistrer la date à laquelle la dernière maintenance avait eu lieu. L’opération recommençait donc quotidiennement, alors qu’elle n’avait pas lieu d’être. Pour faire court, si le problème avait persisté, c’est le SSD qui aurait pu être endommagé sur la durée. Le bug a donc été résolu par Microsoft via une mise à jour et vous explique comment la télécharger et l’installer sur votre PC de la manière la plus simple et la plus rapide qui soit.

Samsung travaille sur un smartphone transparent

Après avoir récemment dévoilé sa gamme de Note 20, et en attendant ses prochains Galaxy S21 (ou S30 ?), Samsung ne s’endort pas sur ses lauriers pour autant. Le constructeur sud-coréen planche actuellement sur un nouveau smartphone complètement transparent ! Un brevet a même déjà été déposé auprès de l’USPTO, le bureau américain en charge des brevets et des marques de commerce. Les schémas dévoilent un appareil disposant d’une dalle avec zéro opacité, mais on ignore encore où seront logés les différents composants du smartphone (dans la bordure, peut-être ?).

Tous nos tests de la semaine

Cette semaine aura été marquée par les tests de deux smartphones au public et à l’usage totalement différents : le Poco X3 NFC d’une part, et le Galaxy Z Fold 2 d’autre part. D’un côté on trouve un smartphone à moins de 250 €, qui profite d’une belle autonomie, d’un design agréable et d’un processeur de milieu de gamme de dernière génération. Et de l’autre côté, on découvre la nouvelle itération de Samsung en matière de smartphone pliant, qui a vraiment tout plaire et qui fait la promesse d’offrir à ses utilisateurs des usages inédits. Prix de la bête ? Un peu plus de 2000 € !

Ah ! Et dernière petite nouveauté : tous nos tests sont désormais disponibles sur notre chaîne YouTube. N’hésitez pas à la consulter, à vous y abonner si ce n’est déjà fait et à déposer un petit commentaire pour nous dire si le format vous convient et s’il y a des choses à améliorer (il y en a toujours !).