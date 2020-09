PS5 : un prix de 599€ pour la console avec lecteur de disques

La PS5 équipée d’un lecteur de disques devrait coûter plus de 500€ en France, révèle une fuite. D’après certaines rumeurs, Sony pourrait même vendre cette version au même prix que la PS3, soit 599€. Sans surprise, la Digital Edition s’annonce un peu plus abordable. On fait le point sur les dernières informations apparues sur la toile.

SimplyGames, un célèbre revendeur en ligne spécialisé dans les jeux vidéo, a brièvement évoqué le prix et la sortie de la PlayStation 5 sur son site web. Le revendeur commence par mettre en garde les internautes intéressés par la console : il faut s’attendre à des ruptures de stock au lancement. Attention, il s’agit peut-être d’une manière de convaincre les joueurs de précommander la PS5 sans plus attendre.

Dans un second temps, SimplyGames évoque le prix de la PS5. Selon le revendeur, la console munie d’un lecteur de disques sera vendue au prix de 499 livres sterling sur le marché britannique. On peut donc s’attendre à un prix avoisinant les 550 euros dans le reste de l’Europe.

Un prix de 499€ pour la PS5 Digital Edition

En parallèle, un rapport de Xboxygen affirme avoir obtenu le prix de vente de la PS5 sur le marché européen. La PS5 avec un lecteur physique serait proposée à 599 euros en Europe. La firme nippone commercialiserait donc cette édition au même prix que la PS3 lors de sa sortie début 2007. De son côté, la PS5 Digital Edition, sans lecteur de Blu-Ray, ne coûterait que 499 euros, soit 100 euros de plus que la PS4 lors de son lancement. En attendant plus d’informations, on vous invite à prendre cette fuite avec des pincettes.

Pour rappel, Sony commercialisera la PlayStation 5 dans le courant de l’hiver, probablement au mois de novembre prochain. Une rumeur veut que Sony dévoile le prix et la date de sortie exacte de la PS5 ce mercredi 9 septembre 2020. On vous en dit plus dès que possible sur la nouvelle PlayStation. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis sur les tarifs de Sony dans les commentaires ci-dessous.

