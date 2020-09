Samsung développe un smartphone totalement transparent

Samsung vient d’obtenir un brevet qui porte sur un smartphone entièrement transparent. Le constructeur pourrait à l’avenir commercialiser un smartphone innovant qui ne présente aucune opacité, à commencer par l’écran.

En janvier 2020, Samsung a déposé un brevet auprès de l’USPTO, le Bureau américain des brevets et des marques de commerce. Le 27 août 2020, l’organisme a approuvé la demande et publié un document qui décrit un écran OLED qui se caractérise par une luminosité élevée et un temps de réponse ultra-rapide. Surtout, il est entièrement transparent et offre une visibilité jusqu’à l’arrière du smartphone.

Un écran rigide, pliable ou enroulable

D’après la description du brevet, il peut s’agir d’un écran rigide ou flexible, capable de se plier ou d’être enroulé. Les schémas qui accompagnent les détails techniques montrent un smartphone aux bordures fines qui dispose donc d’une dalle avec zéro opacité. Comme souvent, le brevet a été repéré par le site Let’s Go Digital qui nous propose plusieurs rendus photoréalistes réalisés en partenariat avec le designer Giuseppe Spinelli.

Ce n’est pas la première fois que nous entendons parler d’un smartphone transparent. En 2018, Sony avait déjà imaginé un smartphone similaire avec un écran à double face. La différence avec le brevet de Samsung, c’est que l’appareil décrit ici ne dispose d’aucune bordure. Cette particularité laisse des questions en suspens.

Où se logeront les différents composants du smartphone ? Certes, d’importants progrès ont été réalisés ces dernières années. Les premiers smartphones avec un capteur selfie sous l’écran font tout juste leurs débuts. Une entreprise japonaise du nom de NTT a également présenté l’année dernière un prototype de batterie entièrement transparente comme du verre.

L’idée de Samsung semble malgré tout très futuriste à l’étape actuelle, à moins que le constructeur ne rende transparente qu’une partie de l’écran, une possibilité qui est d’ailleurs exposée dans le brevet. La techologie décrite pourrait également être utilisée pour les téléviseurs et les monteurs de PC. Pour rappel, Xiaomi a lancé il y a quelques jours sa première TV entièrement transparente. Mais là encore, les unités de traitement ne sont pas dans le néant puisqu’elles sont logées dans le socle de la TV.

Enfin, Samsung n’en est pas à ses débuts avec ce type d’écran. Il y a 5 ans, le constructeur présentait un prototype d’écran OLED entièrement transparent avec effet miroir. Cette technologie a depuis évolué et est utilisée par l’entreprise sur le marché des support publicitaires.

Source : Let’s Go Digital