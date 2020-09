Windows 10 : une mise à jour corrige le bug du SSD, téléchargez-la sans plus attendre

Découvert il y a quelques mois au sein de Windows 10, le problème concernant la gestion des disques SSD vient tout juste d’être corrigé par Microsoft. Téléchargez la mise à jour sans plus attendre, car le bug en question pourrait bien endommager votre SSD à la longue.

Ça y est, Microsoft vient de diffuser un correctif dédié à la gestion des SSD par Windows 10. Car depuis le déploiement de la mise à jour de mai de Windows 10, le système était victime d’un gros problème concernant la défragmentation des SSD. De quoi occasionner des problèmes matériels si le bug avait persisté.

Un bug qui peut endommager votre système à la longue

Depuis la diffusion de Windows 10 2004 en mai dernier, lors de l’optimisation du système, l’OS n’est plus capable plus la date à laquelle l’opération de maintenance a été réalisée. En conséquence de quoi, soit l’utilisateur pourrait être tenté de relancer l’opération maintes et maintes fois, alors que celle-ci a bien eu lieu. En outre, et si l’option d’optimisation automatique des disques a été réglée sur « tous les jours », c’est le système lui-même qui relancera une défragmentation du disque.

Si Windows 10 est toujours capable de faire la différence entre un SSD et un disque dur, il risque néanmoins de défragmenter certains volumes du SSD, notamment si celui-ci est exploité pour la sauvegarde du système. Et en fonction du volume de données, cela peut l’endommager à la longue.

A lire aussi : la mise à jour 2004 de Windows 10 est victime d’un bug de connexion, voici comment le résoudre

En réalité, la découverte du bug en question remonte à janvier dernier. Des utilisateurs du programme Windows Insider l’avaient rapporté à Microsoft, qui s’était empressé de le corriger via la Build 19551 de Windows 10. En revanche, le problème est réapparu dans la mise à jour de mai 2020, connue sous le nom de Windows 10 2004 ou 20H1. À la mi-août, Microsoft reconnaissait la présence du bug. Le même mois, un premier correctif a permis de le résoudre, mais celui-ci était réservé aux utilisateurs du programme Windows Insider.

Microsoft déploie donc aujourd’hui une mise à jour cumulative et destinée à l’ensemble des utilisateurs de Windows 10 version 2004.

Comment mettre à jour Windows 10 vers la build 19041.508

Pour mettre à jour Windows 10 vers la dernière version en date, et profiter du patch KB4571756, deux possibilités s’offrent à vous. La première consiste à se laisser guider par le Windows Update et son mode de mise à jour automatique :

Pressez simultanément les touches [Windows] + [I] .

+ . Rendez-vous sur Mise à jour à jour et sécurité, puis sur Windows Update .

. Vous devriez y voir la mise à jour cumulative KB4571756 en attente d’installation. Si ce n’est pas le cas, pressez le bouton Rechercher .

. Il ne vous reste plus qu’à appliquer la mise à jour en question en pressant le bouton Installer maintenant.

La seconde option consiste à installer le correctif manuellement :

Rendez-vous sur le site Microsoft Update.

Repérez le correctif qui correspond à votre version de Windows 10 (ARM64, 32 bits, 64 bits, Windows Server…). Si vous avez un doute concernant votre édition de Windows 10, pressez simultanément les touches [Windows] + [I] , puis rendez-vous Système > A propos de .

+ , puis rendez-vous > . Depuis la ligne qui correspond à votre édition de Windows 10, cliquez sur le bouton Télécharger. Une fenêtre s’ouvre et vous propose de récupérer un fichier ayant pour extension .msu. Cliquez dessus afin de le télécharger et de l’installer à l’aide du Windows Update (ce type de fichier est normalement associé au module).

Pour vérifier que le problème a bien été résolu, et après avoir redémarré votre PC, ouvrez l’Explorateur. Cliquez sur n’importe quel disque ou partition du système à l’aide du bouton droit de la souris, puis dirigez-vous sur Propriétés. Cliquez ensuite sur l’onglet Outils, puis sur le bouton Optimiser. Sélectionnez l’un de vos SSD et pressez le bouton Optimiser. Au bout de quelques secondes, son État actuel devrait alors passer sur OK (0 jours depuis la dernière réoptimisation).