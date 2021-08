AMD Ryzen 5 5600X : Amazon casse le prix du processeur

Le processeur AMD Ryzen 5600X fait l'objet d'un bon plan immanquable du coté de l'enseigne en ligne Amazon. Commercialisé au tarif conseillé de 314,99 €, il voit son prix chuter à 251,73 €. La meilleure offre et le meilleur prix connu à ce jour.

Si vous envisagez de vous équiper du processeur AMD Ryzen 5 5600X, sachez qu'Amazon le propose en ce moment au prix inédit de 251,73 €. Une excellente affaire, compte tenu qu'on le trouve lorsqu'il est en stock généralement au dessus de 300 €. Concernant la validité du bon plan, aucune mention de la part d'Amazon, ce qui signifie que ce dernier est valable dans la limite des stocks disponibles. A ce tarif avantageux, les pièces risquent de s'écouler à la vitesse de l'éclair. Premiers arrivés, premiers servis donc !

Le Ryzen 5 5600X d'AMD représente l'entrée de gamme des processeurs Ryzen 5000 lancés en avril 2021. Coté caractéristiques techniques, on retrouve ainsi 6 cœurs, 12 threads, fréquence d'horloge de 3,7 GHz (jusqu'à 4,6 GHz en mode turbo), 35 Mb de mémoire cache L3 et 65W de TDP. Abordable, le Ryzen 5 5600X est forcément moins impressionnant que les Ryzen 7 5800X ou Ryzen 9 5900X et 5950X. Cela dit, ses caractéristiques restent satisfaisantes comparativement à son prix.

