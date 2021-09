Grosse chute de prix sur la carte microSD SanDisk Ultra de 512 Go !

La carte mémoire microSD SanDisk Ultra d'une capacité de 512 Go fait l'objet d'un bon plan immanquable du coté de l'enseigne Amazon. Pour une période indéterminée, il est possible de s'en équiper à 75,88 € au lieu de 112,99 € en moyenne. Un bon plan à ne pas rater !

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Idéale pour augmenter l'espace de stockage d'une console de jeu, d'un smartphone, d'une tablette ou bien même d'un appareil photo grâce à son adaptateur SD fourni, la carte microSD SanDisk Ultra est en promotion sur Amazon au meilleur prix du moment, à savoir 75,88 €.

Plutôt intéressant sachant que la plupart des autres marchands l'affichent aux alentours des 110 €. Pour en venir à ses principales caractéristiques, cette dernière propose un espace de stockage de 512 Go, des vitesses de transfert pouvant atteindre les 120 Mo/s. Elle vous permettront de déplacer vos contenus avec une rapidité fulgurante : jusqu'à 1000 photos en à peine une minute.

La classe A1 de cette carte micorSD signifie que vous pouvez également charger plus rapidement les applications qui se lancent ainsi beaucoup plus vite. Avec une rapidité globalement accrue, l’expérience utilisateur du smartphone s’en voit améliorée. Enfin, l'application SanDisk Memory Zone (disponible sur le Google Play) vous permet de visionner, de consulter et de sauvegarder tous les fichiers de votre téléphone sur un seul support.