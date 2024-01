AMD lance la Radeon RX 7600 XT pour du 1440p à 329 $

En amont du CES 2024, AMD est passé à l'action en dévoilant sa prochaine carte graphique : la Radeon RX 7600 XT. Avec cette version musclée de la RX 7600, l'équipe rouge entend proposer une nouvelle référence d'entrée de gamme, capable d'afficher des jeux en 1440p.

Alors que Nvidia vient tout juste de dévoiler les prix et les caractéristiques techniques de ses nouvelles RTX 4000 SUPER, c'est au tour d'AMD de prendre la parole. En effet, l'équipe rouge a profité du CES 2024 de Las Vegas pour annoncer la Radeon RX 7600 XT, un nouveau GPU d'entrée de gamme.

Avec cette déclinaison, la marque entend développer son offre d'entrée de gamme, qui se compose aujourd'hui de la RX 7600 première du nom, sans oublier la RX 7700 XT, lancée en septembre 2023. D'après les dires d'AMD, cette nouvelle carte graphique sera disponible dès le 24 janvier 2024, au prix de 329 dollars (les prix en euros ne sont pas encore connus), soit 60 dollars de plus que la RX 7600 originale.

Concrètement, quels sont les changements attendus sur cette nouvelle version ? Sans surprise, ce modèle estampillé XT se contentera d'offrir des performances légèrement supérieures à celles offertes par la RX 7600. Selon Lisa Su, la PDG d'AMD, les utilisateurs pourront afficher en toute fluidité des jeux jusqu'en 1440p. En Full HD, le GPU offrirait “des performances 1,9x fois supérieures à celles de la GeForce RTX 2060″ selon les dires du constructeur.

De meilleures performances en 1440p

Concernant les spécificités techniques, cette nouvelle RX 7600 XT conserve les 32 unités de calcul, les 2048 processeurs de flux et le bus mémoire de 128 bits du premier modèle. En revanche, elle marque sa différence tout d'abord en doublant la quantité de mémoire vidéo, qui passe de 8 Go de VRAM sur la RX 7600 à 16 Go sur cette édition XT. Les fréquences de fonctionnement du GPU grimpent également, pour passer de 2,25 GHz à 2,47 GHz de base. La fréquence boost atteint quant à elle les 2,76 GHz, contre 2,66 GHz sur la RX 7600. Le TDP augmente fatalement, passant de 165W à 190W.

Selon AMD, ces quelques modifications permettront aux joueurs d'atteindre les 60 FPS ou plus en 1440p sur des jeux récents comme Starfield, Shadow of the Tomb Raider, Watch Dogs : Legion ou encore Assassin's Creed Mirage et Forza Horizon 5. Dans un autre tableau comparatif, AMD prétend que son nouveau GPU supplante la RTX 4060 8 Go sur certains titres, avec le FSR 2.0 ou 3.0 et la fonction Frame Gen activée (182 FPS contre 101 FPS sur COD Modern Warfare 3 par exemple). Bien entendu, il conviendra de réaliser des tests avant de prendre ces affirmations pour acquises.