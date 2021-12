Amazon Prime offert pendant 6 mois pour les abonnés Freebox Révolution

Les fêtes de fin d'année 2021 arrivent très vite et Free a décidé de faire plaisir à ses abonnés Freebox Révolution. En ce mois de décembre, les clients titulaires d'un abonnement Freebox Révolution peuvent en effet bénéficier, de façon gratuite, du service Amazon Prime pendant une durée de 6 mois.

Alors que les membres Veepee peuvent souscrire à un abonnement Fibre Freebox Révolution avec TV by Canal & Canal+ Séries à moins de 10 euros, Free annonce sur site officiel une offre intéressante pour ses abonnés Freebox Révolution : Amazon Prime est offert pendant 6 mois. En profitant de cette offre gratuite, les clients Freebox Révolution auront donc la possibilité de faire une économie de près de 36 euros puisque le prix mensuel du programme Amazon Prime est de 5,99 euros.

comment profiter des 6 mois offerts à Amazon Prime ?

Pour profiter des 6 mois offerts à Amazon Prime, il suffit de se rendre dans l'espace Abonné en ligne (rubrique télévision) puis sur “Gérer mon compte Amazon Prime”, sur la Freebox depuis l’application Prime Video de l’interface TV ou sur le canal 131 de la Freebox. Il sera alors possible de souscrire sans engagement. Pour rappel, Amazon Prime est accessible gratuitement pour les abonnés Freebox Delta. Quant aux abonnés Freebox Pop, Freebox One et Freebox mini 4K, ces derniers peuvent essayer gratuitement le service Amazon Prime durant 30 jours.

Amazon Prime : quels sont ses avantages ?

Durant une période de 6 mois, les abonnés Freebox Révolution pourront donc profiter de pas mal d'avantages comme Prime Video (des milliers de films et séries populaires à regarder et à télécharger), Amazon Music Prime (2 millions de titres sur tous les appareils, sans publicité), la livraison prioritaire gratuite et la livraison en 1 jour ouvré sur des millions d’articles éligibles, Prime Reading (des centaines d’ebooks à emprunter), Prime Gaming (des jeux tous les mois, du contenu exclusif ou des abonnements à une chaine Twitch), un accès prioritaire aux Ventes Flash, Amazon Photos (stockage gratuit et illimité de photos) ou encore le service Audible (les deux premiers livres audio sont gratuits).