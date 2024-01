Près de six mois après sa commercialisation, le Fire TV Stick 4K (2023) est proposé à prix cassé par Amazon. Au cours d'une vente flash, l'appareil de streaming passe sous la barre des 38 euros à la veille des soldes d'hiver 2024.

À seulement quelques heures du coup d'envoi des soldes d'hiver 2024, Amazon n'a pas attendu le début de l'événement commercial pour dégainer des offres promotionnelles sur ses objets connectés. Ainsi, dans le cadre d'une vente flash, le modèle 2023 du Fire TV Stick 4K est disponible au tarif de 37,99 euros au lieu de 69,99 euros.

Cela fait une économie de 32 euros par rapport au prix de vente conseillé au cours de la commercialisation du produit à la rentrée 2023. Pour information, l'article bénéficie de la livraison gratuite à domicile et du paiement en quatre fois sans frais par carte bancaire.

Livré avec une télécommande vocale Alexa, le Fire TV Stick 4K (2023) se présente sous la forme d'un dongle qui se branche directement sur le port HDMI du téléviseur. Le lecteur conçu par Amazon dispose d'un processeur quadricoeur 1,7 GHz qui est 30% plus puissant que la précédente version. Les futurs propriétaires auront l'occasion de retrouver aussi une qualité d'image 4K et surtout la prise en charge du Wi-Fi 6 ainsi que les technologies Dolby Vision, HDR, HLG et HDR10+.

Compatible avec la technologie sans fil Bluetooth 5.2, l'objet connecté possède un espace de stockage de 8 Go et une mémoire vive de 2 Go de RAM. Enfin, l'appareil est fourni dans une boîte incluant un câble d'alimentation et adaptateur secteur, une rallonge HDMI et deux piles de type AAA.