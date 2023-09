Fire TV Stick : Amazon lance 2 nouveaux dongles TV compatibles Wi-Fi 6E

A l'occasion de sa conférence annuelle, Amazon vient de présenter ses futurs produits à venir sur le marché. Parmi eux, les nouvelles versions des Fire TV Stick, les dongles TV du constructeur américain. Pour cette édition 2023, Amazon a apporté quelques modifications conséquentes, à commencer par une prise en charge du Wi-Fi 6e et l'intégration de la fonctionnalité Fire TV Ecran Dynamique.

Comme chaque année, Amazon tient sa conférence annuelle pour présenter ses futurs produits à venir sur le marché. Le géant du e-commerce a notamment levé le voile ce 20 septembre 2023 sur les Echo Show 8 et Echo Hub, deux nouvelles enceintes intelligentes propulsées par Alexa. Mais bien entendu, Amazon avait également quelques surprises sous le coude du côté des dongles TV.

Pour les néophytes, les Dongles TV se présentent comme des clés HDMI qui permettent tout simplement de transformer une TV classique en une TV intelligente. Résultat, l'utilisateur peut maintenant accéder à toutes les applis que l'on peut retrouver sur une Smart TV, à commencer par les services de streaming comme Netflix, Apple TV+, Disney+ et Amazon Prime Video évidemment.

Sur ce marché porteur, Amazon s'est fait une place avec les Fire Stick TV, des clés TV d'entrée de gamme. Et bien justement, l'entreprise américaine vient d'annoncer le lancement de deux nouveaux Fire Stick TV “plus intelligents et plus puissants”.

Fire Stick TV 4K Max : Wi-Fi 6E et 4K au programme

On commence d'abord par le Fire Stick TV 4K Max. D'après les dires d'Amazon, il a revu tous les curseurs à la hausse sur ce dongle TV : plus de puissance, de vitesse et de capacité de stockage. Ainsi, on passe à un processeur quadricoeur 2,0 GHz, ce qui fait de lui la clé TV la plus véloce de la gamme d'Amazon.

Mais ce n'est pas tout. Le Fire Stick TV 4K Max est également le premier appareil de streaming à prendre en charge le Wi-Fi 6E. De fait, si vous possédez une box internet compatible avec la dernière norme, vous pourrez profiter d'une latence réduite et de débits plus rapides. Enfin et comme son nom l'indique, ce dongle offre une image en 4K. Notez qu'il prend également en charge le Dolby Vision, le HDR, le HDR 10+ et le Dolby Atmos.

Concernant la capacité de stockage, elle a été doublée, passant ainsi de 8 à 16 Go sur cette nouvelle génération. De quoi stocker encore plus d'applications et de jeux directement sur l'appareil. Précisons que la clé s'accompagne d'une nouvelle télécommande vocale Alexa “Enhanced Edition”, qui proposent des boutons de chaînes dédiés et un bouton “Récents” pour accéder instantanément à la dernière appli/chaîne utilisée.

Enfin, il faut également évoquer l'intégration d'une fonctionnalité sympathique et un brin gadget : l'expérience Fire TV Ecran Dynamique (visible ci-dessus). Le principe est simple : transformer votre TV en galerie d'art animée lorsque vous n'êtes pas en train de l'utiliser pour jouer ou regarder votre série préférée. D'après Amazon, les utilisateurs pourront profiter d'une collection de 2 000 oeuvres d'art gratuites. Si jamais vous avez rêvé d'avoir la Joconde à la maison, voilà une alternative.

Fire TV Stick 4K : le dongle TV d'entrée de gamme gagne en puissance

Venons-en maintenant au Fire TV Stick 4K, la nouvelle proposition d'entrée de gamme d'Amazon. Pour résumer l'appareil, on retrouve le même design que sur la génération précédente. C'est sous le capot qu'on retrouve toutes les améliorations :

un processeur quadricoeur 1,7 GHz pour 30 % de puissance supplémentaire par rapport au précédent modèle

Prise en charge du Wi-Fi 6

qualité d'image 4K

Prise en charge Dolby Vision, HDR, HLG et HDR10+

Contrairement au Fire Stick TV 4K Max, il faudra se passer du Fire TV Ecran Dynamique sur cette version.

Prix et Disponibilité

Si jamais l'un de ses deux dongles TV vous intéressent, sachez qu'Amazon a d'ores et déjà ouvert les précommandes pour un lancement prévu au 18 octobre 2023. Voici maintenant les prix : 79,99 € pour le Fire TV Stick 4K Max et 69,99 € pour le Fire TV Stick 4K.