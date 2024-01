Si vous êtes la recherche d'un très bon micro-casque sans fil pour travailler à distance, alors le bon plan qui va suivre va sûrement vous intéresser. Juste avant le coup d'envoi des soldes d'hiver, Amazon vous permet d'acquérir le Jabra Evolve 2 65 à moins de 150 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

La version française du site Amazon a anticipé le début des soldes d'hiver 2024 en proposant une belle offre à saisir sur un excellent micro-casque sans fil signé Jabra.

Disponible dans son coloris noir, le Jabra Evolve 2 65 est vendu au tarif de 149,99 euros ; ce qui correspond au meilleur prix du moment. Pour information, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Amazon qui bénéficie de la livraison gratuite à domicile et du paiement en plusieurs fois sans frais par carte bancaire.

Fourni avec un adaptateur Bluetooth USB-C, un câble USB-C vers USB-A de 1,2 mètre et un étui souple, le modèle Evolve 2 65 de la marque Jabra est un casque sans fil professionnel doté d'un serre-tête en mousse ultra-doux et d'un microphone rétractable.

On retrouve aussi un haut-parleur de 40 mm, une connectivité Bluetooth 5.0, une portée sans fil jusqu'à 30 mètres, une connexion simultanée à deux appareils possible, un affichage LED avec notifications et une batterie avec une autonomie de 37 heures. Compatible avec la charge rapide, l'appareil dispose de 8 heures d'autonomie supplémentaire grâce à 15 minutes de charge.