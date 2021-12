Amazon brade la carte mémoire SanDisk Ultra de 64 Go à moins de 10 €

La version 64 Go de la carte microSDXC SanDisk Ultra est à -47% sur Amazon. Vendu en temps normal au prix conseillé de 18,99 €, elle à 9,99 € actuellement. C'est un très bon prix pour cette carte de classe 10 qui offre de bonnes performances pour n'importe lequel de vos appareils.

Si vous êtes à la recherche d'une carte mémoire pour votre smartphone, tablette, pour votre caméra ou même pour venir en renfort au stockage de base de la Nintendo Switch, la carte microSDXC SanDisk Ultra fait l'objet d'une réduction importante sur Amazon dans sa version avec 64 Go de stockage. Elle est à 9,99 € au lieu de 18,99 € en ce moment, ce qui correspond à une réduction de 47%.

La carte est accompagnée d'un adaptateur SD pour l'insérer facilement dans les appareils disposant de ce port. Pour ce qui est de ses caractéristiques, la SanDisk Ultra appartient à la classe 10 / U1. En d'autres termes, elle garantit une vitesse minimum de 10 Mo/s, ce qui en fait un stockage idéal pour l'enregistrement et la lecture de vidéos en Full HD, voire jusqu'en 4K.

Pour le transfert de fichiers, sa vitesse grimpe jusqu'à 100 Mo/s. Cette carte est par ailleurs certifiée A1, ce qui signifie qu'elle permet de charger plus rapidement les applications sur smartphone et tablette. Enfin, cette carte SanDisk Ultra bénéficie d'une garantie de 10 ans. Pour aller plus loin, nous vous invitons à consulter note guide d'achat des meilleures cartes microSD pour 2022.