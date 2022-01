Belle offre à saisir sur cet écran PC Gamer HP 27xq QHD chez Fnac Darty

Alors qu'il faut généralement débourser 349,99 € pour s'en équiper, l'écran PC Gamer HP 27xq 27″ QHD voit son prix chuter sous la barre des 230 euros. C'est du coté de la Fnac et Darty qu'il faut se tourner pour profiter de ce bon plan qui permet donc, grâce à une réduction de 35 % de l'avoir au prix canon de 229,99 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN SUR LA FNAC

Si vous êtes à la recherche d'un écran PC gamer QHD, le bon plan que propose Fnac et Darty pourrait vous séduire. En ce moment, et pour une période indéterminée, le modèle HP 27xq fait l'objet d'une réduction de 35 % ! Son prix chute ainsi de 349,99 € à seulement 229,99 €. Une remise immédiate de 120 euros qui ne se refuse pas.

Pour en venir aux caractéristiques techniques de cet écran PC gamer, il arbore un écran d'une diagonale de 27 pouces (68.6 cm), de définition QHD (2560 x 1440 pixels). Il offre en outre une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz et un temps de réponse de 1 ms (gris à gris). De plus, il dispose d'une fonction anti-reflet, antistatique en plus d'être compatible avec la technologie AMD FreeSync.

Concernant la technologie d'affichage, on est sur une dalle TN, assurant une faible latence et temps de réponse courts, idéal donc pour le jeu. Son taux de contraste est de 1000:1 et sa luminosité atteint les 350 cd/m². La partie connectique se compose de un port HDMI et un DisplayPort. Enfin, l'écran est doté d'un système de montage VESA 100×100 s pour une installation sur un mur ou un bras articulé.

Lire aussi : Meilleurs écrans PC gamer : quel modèle acheter ?