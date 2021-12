Grosse remise sur le SSD Samsung 980 PRO de 500 Go compatible avec la PS5 (Amazon)

Le SSD Samsung 980 PRO d'une capacité de 500 Go fait l'objet d'une belle promo chez Amazon. Le site le propose pour la première fois sous la barre des 100 €. Il est à 92,19 € très exactement au lieu de 124, 91 €. Ce SSD très performant qui est de surcroit compatible avec la PS5 fait l'objet d'une réduction de 26%.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

On ne présente plus le Samsung 980 Pro qui est l'un des SSD NVMe M.2. Premier modèle et PCIe 4.0 de la marque, il offre des vitesses de transfert allant jusqu'à 7000 Mo/s en lecture. La vitesse d'écriture est de 5100 Mo/s. Des spécifications qui lui permettent de bénéficier d'une entière compatibilité avec la PS5. Il est donc parfait aussi bien pour votre PC ou pour les consoles de dernière génération.

Alors qu'il est vendu habituellement à un peu moins de 125 €, ce SSD vient de passer pour la première fois sous les 100 €. Vous pouvez l'acheter en ce moment à 92,19 €. Ce prix résulte d'une réduction de 26% qui ne se refuse pas. Au-delà de ses excellentes performances, le SSD NVMe Samsung 980 PRO bénéficie de solutions de contrôle thermique avancées pour une meilleure fiabilité.

En effet, au lieu d'un dissipateur thermique externe en cuivre, il embarque un contrôleur revêtu d’une couche de nickel. Ce SSD fait partie de notre sélection des meilleurs modèles pour la PS5. Si vous souhaitez profiter de ce bon plan, nous vous recommandons de ne pas trop trainer au risque de voir le prix repartir très vite à la hausse.