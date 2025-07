AirPods 4 : les écouteurs Apple sont à leur prix le plus bas pour le Prime Day !

Lancée il y a moins d’un an, cette nouvelle génération des célèbres écouteurs Apple sont actuellement à prix cassé durant le Prime Day. Habituellement proposés à 149 €, les AirPods 4 sont à 129 € sur Amazon.

Chaque année, les amateurs de bons plans attendent le Prime Day pour faire le plein de bonnes affaires. Durant cette courte période, Amazon casse en effet le prix de nombreux produits high-tech. Vous cherchez de nouveaux écouteurs ? C’est le bon moment pour craquer. Le géant du e-commerce propose actuellement les AirPods 4 à prix sacrifié.

Habituellement ne tente à 149 €, les récents écouteurs d’Apple sont à seulement 129 € sur Amazon. C’est un excellent prix. Le meilleur à ce jour sur Amazon pour les AirPods 4 sans réduction bruit.

Mais attention, les offres du Prime Day sont réservées aux membres Prime. Vous devez donc être abonné pour en profiter. Ça n’est pas encore le cas ? Pas d’inquiétude ! Amazon vous donne la possibilité d’essayer gratuitement l’abonnement Prime durant 30 jours. Vous pourrez ainsi profiter immédiatement des promotions en cours et accéder à différents services comme Prime Vidéo et la livraison accélérée offerte.

Les AirPods 4 passent à prix cassé pour le Prime Day

Vous cherchez de nouveaux écouteurs sans fil mais vous n’aimez pas les écouteurs intra-auriculaires ? Les AirPods 4 sont faits pour vous !

Avec les AirPods 4, Apple reprend la recette gagnante des AirPods 3 en y ajoutant quelques évolutions notables. Pour le look, on retrouve cette fois encore la fameuse tige courte mais repensée pour un meilleur maintien et un confort prolongé. Vous pouvez ainsi contrôler votre musique ou passer des appels d’une simple pression.

À l’intérieur, la puce H2 assure des performances audio impeccables. Le son est riche et précis. Pour une expérience encore plus immersive, Apple propose également l’audio spatial avec suivi dynamique des mouvements de la tête.

Les AirPods 4 sont par ailleurs certifiés IP54. Ils sont donc capables de résister à la pluie et à la transpiration. C’est parfait pour une utilisation quotidienne ou pendant vos séances de sport.

Côté autonomie, ces écouteurs peuvent fonctionner jusqu’à 5 heures en continu et atteindre 30 heures au total grâce au boîtier de charge. Ce dernier adopte désormais une connectique USB‑C, plus universelle et pratique que le câble lightning des générations précédentes.

Vous souhaitez profiter de la réduction active de bruit ? Les AirPods 4 ANC sont aussi en promotion pour le Prime Day. Normalement en vente à 199 €, ces excellents écouteurs sont affichés à seulement 165 € sur Amazon. Profitez-en !

