Les Anneaux de Pouvoir : Amazon suspend les avis utilisateurs à cause des trolls

Amazon a pris une décision radicale en ce qui concerne les avis utilisateurs de sa série Les Anneaux de Pouvoir. Chaque critique de téléspectateur est filtrée et publiée dans un délai de 72 heures. Une manière d’éviter les trolls ainsi que les commentaires racistes ou misogynes qui attaquent le programme.

La série Les Anneaux de Pouvoir est sortie sur Amazon Prime ! Après des années d’attente, les fans de Tolkien (et les autres) peuvent se replonger en Terre du Milieu avec deux épisodes. Cependant, le show doit faire face à une attaque massive de trolls. Des vrais. Pour contrer ce phénomène, Amazon a pris une décision radicale.

Comme l’indique Variety, Amazon a discrètement introduit une nouvelle politique en ce qui concerne les avis utilisateurs. Chaque critique postée est évaluée par des modérateurs et postée après un délai de 72 heures. Une méthode qui veut éviter la pratique dite du « review bombing ».

Les Anneaux de Pouvoir, cible des commentaires racistes et misogynes

Le fait est que les Anneaux de Pouvoir met en scène des personnages féminins forts, tel Galadriel, ainsi que des acteurs de couleurs (chose inédite dans l’univers). Une décision qui, forcément, fait fulminer les racistes et les misogynes. Pour éviter les commentaires ignobles et les bots, Amazon a donc pris cette décision radicale. Bien lui en a pris, puisque les autres sites ne sont pas épargnés par le phénomène. Par exemple, l’agrégateur Rotten Tomatoes affiche un beau 84% pour les critiques professionnelles, et seulement 39% pour l’avis du public. Inutile de dire quels sont les aspects visés dans la série.

A lire aussi – Le Seigneur des Anneaux Rings of Power s’offre une dernière bande-annonce épique avant sa sortie

Ce délai permettra donc d’éviter le review bombing. Précisons que les avis négatifs seront bien publiés, mais seulement si ces derniers sont constructifs et ne font pas preuve de racisme. Cela va de soi.

En tout cas, la série est un véritable succès. Amazon a annoncé que le 2 septembre, ce sont plus de 25 millions de téléspectateurs qui se sont rués sur les deux premiers épisodes. On rappelle qu’Amazon diffusera un épisode par semaine (tous les vendredis). Rings of Power est un pari fou de la part de la firme de Jeff Bezos, puisque le projet a coûté 750 millions de dollars, plus les 250 millions investis pour acquérir les droits.

Source : Variety