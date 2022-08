Amazon rachète le fabricant d’aspirateurs-robots iRobot pour 1,7 milliard de dollars

Amazon a annoncé ce vendredi 5 août 2022 avoir conclu un accord pour racheter le fabricant d'aspirateurs-robots iRobot pour 1,7 milliard de dollars. L'entreprise iRobot est surtout connue pour vendre ses robots dans le monde entier, et en particulier le modèle Roomba.

C'est dans un communiqué diffusé en ligne ce 5 août 2022 que le géant Amazon a déclaré avoir signé un accord pour racheter iRobot, célèbre fabricant des aspirateurs-robots de la gamme Roomba. La transaction est évaluée à environ 1,7 milliard de dollars et Amazon acquerra iRobot pour 61 dollars par action.

“Nous savons que le gain de temps est important, et les corvées prennent un temps précieux qui pourrait être mieux utilisé par les clients“, a déclaré Dave Limp (vice-président senior d’Amazon Devices). “Depuis de nombreuses années, l'équipe d'iRobot a prouvé sa capacité à réinventer la façon dont les gens font le ménage avec des produits pratiques et inventifs. Les clients adorent les produits iRobot et je suis ravi de travailler avec l'équipe iRobot pour inventer des moyens qui rendent la vie des clients plus facile et plus agréable“.

De son côté, Colin Angle, président-directeur général d'iRobot, s'est aussi réjoui de cette acquisition de la part du géant de l'e-commerce. “Depuis la création d'iRobot, notre équipe s'est donné pour mission de créer des produits innovants et pratiques qui facilitent la vie des clients, ce qui a conduit à des inventions comme le Roomba. Je suis très enthousiaste à l'idée de faire partie d'Amazon et de voir ce que nous pourrons construire ensemble pour nos clients dans les années à venir“. Et au terme du deal entre Amazon et iRobot, Colin Angle restera PDG d'iRobot.

iRobot, leader mondial des aspirateurs-robots

iRobot est une entreprise mondiale de robots grand public qui fabrique des aspirateurs-robots intelligents. La société a lancé le premier aspirateur-robot Roomba en 2002. Vingt ans plus tard, iRobot est devenu le leader mondial qui a vendu des millions de robots dans le monde entier.

Grâce à cette nouvelle acquisition, Amazon affiche clairement ses intentions en voulant avoir la mainmise sur le domaine de la maison intelligente moderne. Mais cela va naturellement conduire à encore plus de questions autour de la vie privée, et du contrôle d'Amazon sur le marché de la maison intelligente. Désormais, Roomba, l'assistant Alexa, les sonnettes Ring et les autres objets connectés d'Amazon peuvent donner à l'entreprise américaine une quantité incroyable de données personnelles.

