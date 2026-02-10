L’application Île-de-France Mobilités est en panne sèche, impossible d’acheter ou valider un titre de transport avec son smartphone

Une grosse panne impacte tout le réseau d'achat de titres de transport en Île-de-France ce matin. De nombreux utilisateurs se sont rendus sur les réseaux sociaux pour exprimer leur agacement face à l'impossibilité d'acheter un ticket de métro ou de renouveler leur passe Navigo. Même la validation des titres par smartphone ne fonctionne plus.

metro paris ratp
Crédits : 123rf

Si vous habitez en Île-de-France et que vous comptez prendre les transports ce matin : bonne chance. Quelques mois à peine après la dernière panne de l'application IDF Mobilités, un nouveau bug est venu ce matin complètement paralyser le fonctionnement de cette dernière. Sur X (anciennement Twitter), les témoignages d'utilisateurs désespérés se multiplient. Cette fois, la panne est extrêmement sévère.

Non seulement il est impossible d'acheter un titre de transport ou de renouveler son passe Navigo, mais la validation des titres stockés sur smartphone ou via l'abonnement Liberté+ ne fonctionne plus non plus. Autrement dit, si vous présentez votre smartphone devant une borne, rien ne se passera et vous serez contraint d'acheter un ticket physique, comme de nombreux franciliens ce matin qui ne souhaitaient pas prendre le risque de se retrouver face à un contrôleur peu compréhensif.

Sur le même sujet — La RATP prépare une révolution pour 2026 : le smartphone va vraiment remplacer tous les titres de transport

L'application IDF Mobilités en panne, la colère gronde

Autant dire que l'ambiance n'est pas vraiment au beau fixe chez les usagers du réseau francilien de transports. Si bien que le compte X d'Île-de-France Mobilités a été contraint de prendre la parole. Ce dernier explique ainsi que le souci provient d'une “opération de maintenance [qui] ne s'est pas déroulée comme prévu cette nuit”. Il assure que la panne est temporaire et que ses équipes font leur possible pour rétablir les services le plus rapidement possible.

À l'heure où sont écrites ces lignes, le réseau ne semble toujours pas remis d'aplomb. Les signalements continuent d'affluer sur DownDetector, tandis que les internautes s'inquiètent désormais de savoir s'ils seront remboursés des titres de transport physiques qu'ils ont été contraints d'acheter ce matin. Île-de-France Mobilités n'a pas encore répondu à ces questions, et l'on ne sait pas encore quand le problème sera réglé.


