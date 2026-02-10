Tinder lance une assurance qui paiera votre psy après une rupture douloureuse

Voilà un timing bien curieux de la part de Tinder qui, pour célébrer la Saint-Valentin, pense à ceux qui ont le cœur brisé. L'application propose désormais à ces derniers une assurance payante qui couvrira les frais de “remise en forme” après une rupture difficile.

La Saint-Valentin approche à grands pas et, avec elle, son lot de célibataires malheureux. Plutôt que de célébrer l'amour, Tinder a ainsi choisi de venir en aide à ceux qui traversent une rupture douloureuse. Vous pensiez que l'application ne développait que des fonctionnalités visant à vous aider à trouver votre moitié ? Détrompez-vous : elle se soucie également de votre santé mentale. Du moment que vous avez de quoi payer pour sa solution.

Voici donc l'assurance Break up, Back up, Glow up (“séparez-vous, relevez-vous, améliorez-vous”) qui, au travers de 3 formules au prix variables, propose une couverture complète des frais de santé et de bien-être pouvant survenir après une rupture. Thérapie avec un psychologue, mais aussi activité sportive, voire coaching individuel, tout est pensé pour que vous traversiez cette mauvaise phase le plus rapidement possible.

Sur le même sujet — Voici qui a le plus de chances de conclure sur Tinder selon cette étude, ça fait froid dans le dos

Tinder veut vous aider à vous remettre de cette mauvaise rupture (si vous payez)

Voici donc les 3 formules proposées pour l'assurance Break up, Back, Glow up :