Tinder lance une assurance qui paiera votre psy après une rupture douloureuse

Voilà un timing bien curieux de la part de Tinder qui, pour célébrer la Saint-Valentin, pense à ceux qui ont le cœur brisé. L'application propose désormais à ces derniers une assurance payante qui couvrira les frais de “remise en forme” après une rupture difficile.

tinder campagne arnaque
Crédits : 123RF

La Saint-Valentin approche à grands pas et, avec elle, son lot de célibataires malheureux. Plutôt que de célébrer l'amour, Tinder a ainsi choisi de venir en aide à ceux qui traversent une rupture douloureuse. Vous pensiez que l'application ne développait que des fonctionnalités visant à vous aider à trouver votre moitié ? Détrompez-vous : elle se soucie également de votre santé mentale. Du moment que vous avez de quoi payer pour sa solution.

Voici donc l'assurance Break up, Back up, Glow up (“séparez-vous, relevez-vous, améliorez-vous”) qui, au travers de 3 formules au prix variables, propose une couverture complète des frais de santé et de bien-être pouvant survenir après une rupture. Thérapie avec un psychologue, mais aussi activité sportive, voire coaching individuel, tout est pensé pour que vous traversiez cette mauvaise phase le plus rapidement possible.

Sur le même sujet — Voici qui a le plus de chances de conclure sur Tinder selon cette étude, ça fait froid dans le dos

Tinder veut vous aider à vous remettre de cette mauvaise rupture (si vous payez)

Voici donc les 3 formules proposées pour l'assurance Break up, Back, Glow up :

  • Formule “petit chagrin” : pour 6,90 €/mois, cette formule donne accès à 2 téléconsultations par an avec un médecin, 2 séances de psy à 25€ par an, un chat disponible tous les jours avec un médecin ou un psychologue, un diagnostic par un nutritionniste, des réductions et bons plans pour diverses activités, 25€ remboursés pour une activité physique ou des compléments alimentaires
  • Formule “moyen chagrin” : pour 14,90 €/mois, cette formule donne accès à 4 téléconsultations par an avec un médecin, 3 séances de psy à 30€ par an, un chat disponible tous les jours avec un médecin ou un psychologue, un diagnostic par un nutritionniste et 1 consultation par an à 30€, des réductions et bons plans pour diverses activités, 40€ remboursés pour une activité physique ou des compléments alimentaires, 2 séances par an à 30€ de coaching individuel
  • Formule “gros chagrin” : pour 23,90€ €/mois, cette formule donne accès à 6 téléconsultations par an avec un médecin, 5 séances de psy à 30€ par an, un chat disponible tous les jours avec un médecin ou un psychologue, un diagnostic par un nutritionniste et 2 consultations par an à 30€, des réductions et bons plans pour diverses activités, 60€ remboursés pour une activité physique ou des compléments alimentaires, 3 séances par an à 30€ de coaching individuel

La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Cette nouvelle fonction booste l’intelligence de Gemini dans Google Home

Google continue de renforcer les capacités de son assistant intelligent intégré à l’app Home. Une nouvelle fonction en cours de test améliore les échanges avec Gemini. Elle vise à éviter…

L’un des meilleurs émulateurs Nintendo 3DS sera bientôt plus performant que jamais grâce à cette mise à jour

Le développeur derrière l’un des émulateurs 3DS préférés des joueurs s’apprête à le rendre plus performant que jamais, tout en répondant à la plus grande frustration des utilisateurs : les…

Steam : Windows 11 progresse chez les joueurs, mais Windows 10 fait de la résistance

Le derniers sondage sur le matériel des utilisateurs de la plateforme Steam est tombé. Il montre des chiffres relativement stables avec une petite particularité assez inattendue. L’immense majorité des joueurs…

L’intérieur de la future Ferrari électrique fait penser à un iPhone ? Ce n’est pas un hasard

Ferrari prépare une révolution silencieuse avec sa première voiture électrique. Son intérieur tranche radicalement avec les codes habituels de la marque. Un détail en particulier rappelle étrangement un célèbre produit…

Saint-Valentin 2026 : et si vous offriez… une licence Windows à 12€ ?

À l’approche de la Saint-Valentin 2026, offrez un cadeau qui allie utilité et économie ! Microsoft Office 2021 Pro et Windows 11 Pro affichent des promotions exceptionnelles avec des prix…

Après votre historique Internet, France Travail pourrait “écouter” vos appels téléphoniques pour lutter contre la fraude sociale

Voilà encore une proposition de loi qui vise à durcir la surveillance des inscrits à France Travail. Le ministre du Travail et des Solidarités de France Jean-Pierre Farandou estime qu’il…

Attention à cet e-mail d’invitation à un événement, il peut cacher un malware

Un simple e-mail peut suffire à compromettre votre ordinateur. Des pirates diffusent un malware caché dans de fausses invitations à des événements. La menace passe inaperçue et vise à prendre…

WhatsApp Web : vous allez enfin pouvoir passer des appels vocaux et vidéo directement depuis votre navigateur

WhatsApp poursuit ses efforts pour offrir aux utilisateurs de la version web une expérience plus complète, à l’image des applications mobiles et desktop. C’est dans ce cadre que la plateforme…

“Des millions de visites supplémentaires” : Leboncoin débarque dans ChatGPT

Leboncoin lance sa propre application dans ChatGPT pour simplifier les recherches d’annonces. La plateforme espère dans le même temps sensiblement augmenter son trafic. ChatGPT est compatible avec les plateformes de…

IA

Ça y est, ChatGPT commence à afficher de la publicité

Il va falloir payer au moins 23 euros par mois pour supprimer la publicité dans ChatGPT. La plateforme commence en effet à en diffuser pour les comptes gratuits et Go….

IA

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.