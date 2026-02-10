L’application Samsung Notes pourrait enfin recevoir cette fonction réclamée par les utilisateurs

Samsung réfléchit sérieusement à l'ajout d'une fonctionnalité que plusieurs utilisateurs de Samsung Notes aimeraient voir dans l'application. L'occasion de comprendre pourquoi elle n'y est pas déjà.

Galaxy S25 Ultra

Pendant 10 ans, Samsung agrémentait sa gamme de smartphones Galaxy par un modèle estampillé “Note”. Comme son nom l'indique, sa particularité était d'être livré avec le stylet tactile S Pen, facilitant ainsi la prise de notes en tout genre. Les Galaxy Note n'existent plus, malgré des rumeurs parlant d'un retour en 2025. Aujourd'hui, il faut vous tourner vers les Galaxy S Ultra pour obtenir une expérience similaire. Et pour la partie logicielle, l'application Samsung Notes est recommandée par le constructeur.

À l'usage, il faut bien reconnaître qu'elle embarque tout ce dont un utilisateur pourrait avoir besoin. Si tant est qu'il ne cherche pas de fonctionnalités très spécifiques. Cela ne veut pas dire qu'elle est parfaite, comme en atteste les demandes régulières sur les forums de Samsung. La plupart du temps, elles restent sans réponse officielle. Mais parfois, un responsable prend le temps d'en faire une, avec une bonne nouvelle à la clé.

Samsung Notes gagnerait cette option attendue par plusieurs utilisateurs

Dans un message, un internaute demande l'intégration du support des polices d'écriture tiers dans Samsung Notes. À part celles du système, il est en effet impossible d'en ajouter d'autres à l'heure actuelle. En réponse, un membre de l'équipe dédiée à Samsung Notes explique que pour le moment, cela pose trop de problèmes de droits. Une police de caractères peut en effet être déposée, ce qui suppose de payer une licence d'utilisation pour s'en servir.

Mais juste après cette explication, Samsung précise que c'est quelque chose sur laquelle la marque travaille. Voilà qui donne de l'espoir à celles et ceux qui attendent l'arrivée de cette option. Aucun calendrier n'est communiqué cela dit. La patience est donc de mise. Il est possible que le déploiement d'une telle fonction se fasse dans quelques semaines, tout comme elle pourrait arriver en fin d'année, voire lors de la suivante. La firme sud-coréenne ne manquera pas d'en dire plus le moment venu.


