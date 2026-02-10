Windows 11 : votre PC consomme trop de batterie quand il est en veille ? Vérifiez que vous n’êtes pas sur une ancienne version

Il existe un problème dans les anciennes versions Windows 11 qui entraîne une surconsommation de la batterie lorsque le PC est en veille. Le souci a depuis été réglé, mais encore faut-il avoir installé la bonne mise à jour.

Windows 11
Crédits : 123RF

Avec l'arrivée de Windows 11, un nouveau mode veille a été déployé sur nos PC. Baptisé Modern Standby, celui-ci ressemble fortement au mode always-on de nos smartphones. Autrement dit, le système d'exploitation permet à certaines applications ou processus de continuer de tourner même lorsque le PC est en veille, tout en conservant la batterie de ce dernier. Du moins, en théorie, car ces dernières années, plusieurs utilisateurs ont soupçonné Modern Standby de grignoter l'autonomie de leur machine.

Sur Reddit et autres forums, plusieurs internautes affirment que leur ordinateur consomme plus de batterie que la normale alors que le mode veille devrait justement permettre de grosses économies. Or, il s'avère que Microsoft a discrètement confirmé, au détour d'une ancienne mise à jour, que Modern Standby était bel et bien responsable. Si vous n'avez pas mis à jour votre PC depuis un moment et que vous rencontrez un tel problème, vous savez donc ce qu'il vous reste à faire.

Microsoft confirme que cette fonctionnalité de Windows 11 nuit à l'autonomie

Un changelog de Windows 24H2, repéré par nos confrères de Windows Latest, explique en effet que Modern Standby peut causer des sorties de veille un peu trop régulières, impactant de fait l'autonomie du PC. La mise à jour a donc réglé ce problème, en définissant une sorte de limite de réveil au-delà de laquelle Windows 11 ne sort plus de veille à moins que l'utilisateur n'appuie sur le bouton d'alimentation ou relève l'écran de son PC portable.

Plus tard, Microsoft a d'ailleurs resserré un peu plus la vis en ajoutant un nouveau comportement au bouton d'alimentation. Lorsque celui-ci est pressé pour entrer en mode veille sur un PC portable, aucune sortie ne sera possible tant que l'utilisateur n'aura pas relevé l'écran. Si vous n'êtes toujours pas passé à Windows 24H2 ou version plus récente, on vous conseille donc fortement de vous y mettre.

Source : Windows Latest


