Pourquoi attendre le Black Friday ? HONOR propose déjà la meilleure offre avec sa tablette Pad 10 à prix cassé

Alors que la plupart des marques attendent le Black Friday pour dévoiler leurs réductions, HONOR prend les devants. Sa tablette Pad 10 s’affiche déjà dans une offre complète et performante, idéale pour anticiper la ruée de novembre.

Alors que le Black Friday est au bord de toutes les lèvres en ce moment, hONOR a décidé de ne pas attendre la fin du mois du novembre pour proposer une offre qui pourrait bien être la meilleure offre de tablette de l’année : la HONOR Pad 10 passe sous la barre des 300 € grâce à une remise exceptionnelle !

Jusqu’au 23 novembre prochain (inclus), la meilleure tablette chez HONOR se retrouve donc à 299,90 €, contre 349,99 € habituellement. Et cerise sur le gâteau, la marque propose en bonus : un clavier Bluetooth offert !

Pour moins de 300 euros, vous vous retrouvez donc avec un pack complet, qui vous permet aussi bien de (télé)travailler que de vous divertir, de dessiner ou d’étudier. Parce que oui, en plus d’être à prix mini, la HONOR Pad 10 a un autre avantage de taille : elle sait tout faire !

HONOR Pad 10 : une tablette taillée pour tout faire

Grande, légère et rapide. Voilà ce qui résume bien la HONOR Pad 10. Son grand écran 12,1 pouces 2.5K affiche plus d’un milliard de couleurs. Idéal pour le streaming, la prise de notes ou les jeux, avec un affichage ultra fluide à 120 Hz. Les yeux sont préservés grâce à la certification TÜV Rheinland qui limite la lumière bleue.

Sous le capot, le processeur Snapdragon 7 Gen 3 assure une réactivité sans faille. Les applis s’ouvrent instantanément, même en multitâche. Avec MagicOS 9.0, on profite d’outils intelligents : transcription vocale, rédaction assistée, synchronisation entre appareils HONOR, etc. Autant d’atouts parfaits pour le travail ou les études.

Et côté autonomie, rien à dire : la batterie 10 100 mAh tient la journée sans broncher. Fine, robuste et élégante, la Pad 10 se glisse dans n’importe quel sac. Une vraie tablette “tout-en-un” à ce prix, c’est rare.

La meilleure offre de tablette du moment : un bon plan à ne pas rater

Pas besoin d’attendre la fin du mois pour faire une bonne affaire. HONOR a déjà sorti la sienne. La Pad 10, c’est une vraie tablette complète, avec tout ce qu’il faut pour bosser, regarder des séries ou dessiner. Et là, le pack est juste imbattable : tablette et clavier pour moins de 300 euros. L’offre est disponible jusqu’au 23 novembre, après il sera sûrement trop tard.

